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Tegucigalpa, 21 nov (EFE).- Marathón derrotó este sábado por 2-1 a su vecino, Real España, en el clásico sampedrano que dio inicio a la decimoquinta jornada del Torneo Apertura hondureño, en la que Génesis venció por el mismo marcador al Atlético Independiente y Estrella Roja se impuso por 1-0 a la Universidad Pedagógica.

Los goles del Marathón, dirigido por el argentino Silvio Rudman, fueron anotados por el hondureño Damín Ramírez y el panameño Javier Rivera, mientras que Real España, bajo la conducción del español Juan Ignacio Martínez, descontó por medio del argentino Ángel Sayago.

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El 'monstruo' del Marathón desperdició varias ocasiones de gol durante el encuentro, disputado en el estadio Francisco Morazán.

Con este resultado, Marathón se ubicó en la segunda posición de la clasificación, con 31 puntos, cuatro menos que el líder Olimpia y dos más que Real España, que ocupa el tercer puesto.

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Estrella Roja venció por 1-0 a la Universidad Pedagógica, con un gol del delantero argentino Nahuel Luna en el minuto 19 del encuentro, en el que ambos equipos terminaron con diez jugadores por las expulsiones de Selvin Licona, del conjunto local, y Daniel Carter Bodden, del visitante.

Estrella Roja se mantiene en la quinta posición de la tabla, ahora con 22 puntos, mientras que los universitarios ocupan el sexto lugar, con 19 unidades.

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En otro partido de la jornada sabatina, Génesis, dirigido por el portugués Fernando Mira, remontó y derrotó por 2-1 al Atlético Independiente.

El conjunto visitante se adelantó en el marcador por medio de Óscar Adonay, en el minuto 48, pero Bryan Félix igualó en el 69 y Daniel Meléndez selló la remontada en el 88 para Génesis.

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Con el triunfo, Génesis puso fin a una racha de cinco partidos sin ganar como local, periodo en el que acumuló dos empates y tres derrotas.

El equipo de Mira llegó a 18 puntos y ocupa la séptima posición, mientras que Atlético Independiente permanece con 13 unidades en la décima casilla.

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La decimoquinta jornada concluirá el domingo con los partidos Platense-Choloma, Motagua-Olimpia y Juticalpa-Olancho. EFE

(foto)