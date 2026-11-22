Washington, 21 nov (EFE).- Kansas City Current logró el primer título liguero de su historia al imponerse este sábado en la final de la NWSL por 1-2 al Washington Spirit que entrena el español Adrián González, que no pudo lograr el sueño de proclamarse campeón en su propio estadio.
La sorprendente victoria de Current, con tantos de DiBernardo y Debinha, en el Audi Field de la capital estadounidense estuvo cargada de tensión en los últimos minutos, con dos goles en el descuento, y supuso además la tercera final de liga consecutiva que pierde Spirit. EFE
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