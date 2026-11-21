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Buenos Aires, 20 nov (EFE).- Vélez Sarsfield se clasificó este viernes a los cuartos de final del Torneo Clausura argentino tal imponerse a Belgrano de Córdoba en una tanda de penaltis por 3-1 tras igualar en el tiempo reglamentario y el alargue (2-2).

El Fortín se impuso en la tanda de penaltis con una destacada intervención del guardameta Tomás Marchiori, que contuvo tres lanzamientos.

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En cuartos de final Vélez Sarsfield debe enfrentase con el mejor de la serie entre Independiente y Argentinos Juniors.

Este sábado se enfrentarán Defensa y Justicia contra Barracas Central. El domingo cerrará la serie con tres partidos: Rosario Central-Gimnasia y Esgrima de Mendoza, River Plate con Lanús e Instituto de Córdoba frente a Huracán.

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Los últimos dos partidos de esta primera instancia de eliminación directa se jugarán el lunes: Gimnasia y Esgrima La Plata contra Newell’s Old Boys y Boca Juniors-Independiente Rivadavia de Mendoza. EFE