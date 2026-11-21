21/11/2026 El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en el acto de campaña del partido celebrado este sábado en Eivissa.. El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha acusado a la izquierda de "dar lecciones desde un púlpito" y ha llamado a acabar "de una vez por todas" con "la hipocresía en el discurso político español". POLITICA PP DE BALEARES

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El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha acusado a la izquierda de "dar lecciones desde un púlpito" y ha llamado a acabar "de una vez por todas" con "la hipocresía en el discurso político español".

De este modo se ha expresado este sábado, durante su participación en un acto de campaña electoral en Eivissa, al ser preguntado acerca de la polémica alrededor de las propiedades de la pareja de la candidata del PSIB a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez.

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La primera en responder ha sido la actual presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, quien ha vuelto a negar que esté "criticando, señalando o criminalizando" ni a la socialista ni a su pareja.

"No estamos hablando de nada ilegal, todo el mundo tiene el derecho de haber trabajado y tener las viviendas que pueda tener. Estamos en el ámbito de lo moral, de la hipocresía, de que se convocaron elecciones alzando el puño y la pancarta contra los rentistas y los fondos buitres, contra todo aquel que tuviera mas de una propiedad", ha señalado.

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Prohens ha ironizado sobre la "transformación casi de milagro" del PSIB, que "en unas horas han pasado a defender la propiedad privada, que hay rentistas buenos, la institución de la herencia y el alquiler turístico con el que dicen que hay que acabar".

Sémper no ha entrado a valorar los detalles --"no voy a mejorar lo que ha hecho la presidenta", se ha justificado-- pero sí que ha pedido "que se acabe la hipocresía de una vez por todas también en el discurso político español".

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El 'número tres' de la lista del PP al Congreso por Madrid ha acusado a la izquierda de "llevar años subidos a un púlpito desde el que dicen cómo relacionarnos, qué comer, cómo tener sexo, cómo viajar o cómo hablar".

"Y resulta que todos esos que nos han dado lecciones durante tantos años lo han hecho desde un púlpito lleno de hipocresía. Esto ha separado y alejado a los ciudadanos de la credibilidad, también en los poderes públicos. Y eso también hay que revertirlo y recuperarlo", ha incidido.

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NIEGA QUE FEIJÓO MINTIERA EN EL DEBATE

Más en clave electoral, Sémper ha dicho que desde hace semanas y especialmente tras el debate 'cara a cara' en el PP están notando "que la ola de cambio es imparable" y que "cada vez más gente se va sumando a esa ola de cambio, de esperanza y de ilusión".

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"La gente que en el pasado confió en Vox, que confió en el PSOE, pero que se asoma a la actualidad y siente vergüenza, le pedimos una oportunidad, les pedimos su confianza y que dentro de cuatro años nos evalúen", ha pedido.

Preguntado al respecto, ha negado que el candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, mintiera durante el debate con Pedro Sánchez.

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"No, Feijóo no miente. Yo entiendo que pueda haber personas que busquen detalles o que busquen matices. Pero fue tan evidente lo que vimos en el debate, es tan evidente lo que hemos visto en esta última legislatura, que me parece bochornoso que ahora nuestros adversarios pretendan ganar el debate después", ha zanjado.