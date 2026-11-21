17/11/2026 El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, interviene en un mitin electoral, a 17 de noviembre de 2026, en Albacete, Castilla-La Mancha (España). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes la subida salarial del 4,5% de los empleados públicos para 2027 y el alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.286 euros al mes en catorce pagas, medidas que beneficiarán a 5 millones de trabajadores. POLITICA Víctor Fernández - Europa Press

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El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido su papel en el debate electoral con Alberto Núñez Feijóo y ha asegurado que su objetivo no era plantearlo como un enfrentamiento, sino mantener una conversación con el líder del PP y, especialmente, dirigirse a los ciudadanos indecisos para convencerles de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

"El debate transcurrió como yo quería que transcurriera", ha afirmado Sánchez en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, en la que ha indicado que él trató de plantar un debate "respetuoso" con "argumentos veraces" y propuestas de futuro frente a los bulos.

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Sánchez ha asegurado que nunca había visto una movilización electoral como la actual en sus seis campañas como candidato y ha cuestionado las encuestas al considerar que contribuyen a crear una "opinión publicada" que no se corresponde con la opinión pública.

El candidato a la presidencia ha cuestionado las encuestas que sitúan al PP por delante del PSOE y ha considerado que se han convertido, en buena medida, en "un instrumento más de propaganda electoral" para conformar una opinión publicada que, a su juicio, no se corresponde con la opinión pública. El presidente ha insistido en que el resultado electoral estará muy ajustado y se ha mostrado convencido de que los socialistas serán la primera fuerza en los próximos comicios.

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RESPUESTA A PUIGDEMONT

El presidente del Gobierno también ha respondido a las críticas de Carles Puigdemont en una entrevista en el diario El Mundo, que le acusó de "ambición desmedida" y de utilizarle para "derrotar a España", defendiendo que su único objetivo en Cataluña ha sido recuperar la convivencia y avanzar en su normalización.

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Sánchez ha defendido los acuerdos alcanzados con la formación de Carles Puigdemont, pese a las discrepancias en materia de vivienda, y ha respondido a las críticas del expresidente catalán reivindicando su apuesta por la normalización de la convivencia en Cataluña: "La única ambición que he tenido con la convivencia en Cataluña es que se produjera".

Preguntado por si volvería a buscar el apoyo de Junts pese a las críticas del expresidente catalán, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que está dispuesto a buscar los votos "hasta debajo de las piedras", también los de Junts, para formar un Gobierno de coalición progresista.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además, ha reconocido la gravedad del caso de corrupción que afecta al exministro José Luis Ábalos, al que ha definido como una persona de su confianza, aunque ha defendido la gestión de su Ejecutivo frente a las críticas por los casos de corrupción.

"He tenido la desgracia y la vergüenza de sufrir un ministro como Ábalos", ha afirmado Sánchez, quien ha calificado de "claro" y "flagrante" el caso de corrupción que afecta al exministro.

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No obstante, ha defendido que la mayoría de los más de 50 ministros que han formado parte de sus gobiernos durante sus ocho años al frente del Ejecutivo son personas íntegras.

El presidente ha asegurado que su Gobierno ha sido "uno de los gobiernos más limpios e íntegros de la historia de la democracia española" y ha comparado su gestión con anteriores ejecutivos del PP. En concreto, ha recordado que durante los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy hubo, según sus palabras, 15 ministros investigados o condenados.

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Preguntado por las advertencias de dirigentes de la oposición sobre su posible comparecencia ante los tribunales, Sánchez ha criticado lo que ha denominado "política matonista" de la derecha y ha reclamado respeto a la independencia judicial.

También ha cuestionado que no se exija la misma prudencia ante las declaraciones de dirigentes como Isabel Díaz Ayuso sobre las investigaciones judiciales.