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Redacción Deportes, 20 oct (EFE).- El británico George Russell (Mercedes) volvió a marcar el mejor tiempo en la sesión de entrenamientos de este viernes del Gran Premio de Las Vegas, la antepenúltima prueba del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó en condiciones de seco tras la lluvia que marcó los ensayos del jueves.

Russell completó los 6.201 metros del trazado urbano en un minuto, 34 segundos y 41 milésimas, 911 milésimas más rápido que su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli, y 974 milésimas por delante de su compatriota Lando Norris (McLaren).

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El español Carlos Sainz (Williams) acabó decimotercero a casi dos segundos de Russell, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) confirmó que lo visto ayer bajo la lluvia fue un espejismo, al acabar este viernes en vigésima posición, a 3,2 segundos de Russell.

Todos los pilotos marcaron su mejor tiempo con el compuesto blando.

Este fue el último ensayo antes de la sesión de clasificación, programada para las 20.00 horas (04.00 GMT del sábado). EFE

(foto)