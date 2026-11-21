23/07/2023 Cabina electoral durante las elecciones generales, en el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo, a 23 de julio de 2023, en Madrid (España). Los españoles están llamados hoy, 23 de julio de 2023, para elegir a sus representantes para los próximos cuatro años. Están en juego 350 escaños en el Congreso y 208 en el Senado (ya que 57 de los 265 senadores lo son por designación autonómica), que tendrán que elegir al próximo Gobierno. Estos comicios estaban previstos para diciembre pero el presidente del Gobierno decidió adelantarlo tras los malos resultados obtenidos por su formación en las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo. POLITICA Carlos Luján - Europa Press

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La presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), Violeta Alonso, ha defendido la necesidad de instaurar una circunscripción electoral para que quienes residen fuera de España puedan elegir a sus representantes, defendiendo que con ello se atajaría la "polémica" y las "sospechas" en torno al voto exterior que han surgido antes de las elecciones del 29 de noviembre.

En una entrevista con Europa Press, Alonso defiende que el voto de los españoles en el exterior "cuenta como los demás" y lamenta que en esta ocasión se haya puesto particularmente el foco sobre ellos, admitiendo que hay "bastante preocupación" por el señalamiento del que están siendo objeto y que "se lancen sospechas" sobre el sentido en el que van a votar.

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Para la presidenta del CGCEE, un órgano consultivo adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones y cuyos miembros son elegidos en primera instancia por los propios españoles en el exterior, algunos políticos están haciendo "una infantilización de la ciudadanía exterior, como si no tuviéramos criterio propio y fuéramos fácilmente manipulables".

Alonso reconoce que tampoco ayuda el hecho de que el voto exterior sea el último que se escruta, ya que contribuye a dar la impresión de que "cambia escaños", algo que no ocurriría si se contara antes, de ahí el que desde el Consejo apuesten por la creación de una "circunscripción específica" para que los españoles que viven fuera de España, que ya superan los 3 millones, puedan elegir a sus propios representantes.

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Esto no solo permitiría que los ciudadanos en el exterior pudieran hacer llegar las cuestiones que más les preocupan al Parlamento, sino que además acabaría con la "polémica" en torno al municipio en el que se adscribe a quienes están obteniendo ahora la nacionalidad debido a la llamada 'ley de nietos'.

CRITICA LA EXCLUSIÓN EN RELACIÓN CON LA 'LEY DE NIETOS'

Respecto a esta cuestión, reconoce que en el Consejo consideran de una "gravedad enorme" que haya personas que han obtenido la nacionalidad española y que se van a ver "privadas" de su derecho a voto en estas elecciones, máxime cuando la Constitución deja claro que "el derecho a voto lo da la nacionalidad".

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Asimismo, admite que también les preocupa que se esté imponiendo "el discurso que cuestiona que quienes viven fuera de España deban votar o en qué condiciones pueden hacerlo", distinguiendo así entre "españoles de primera y de segunda", los cuales contarían "con distintos derechos", y tratando de fijar criterios para determinarlo.

En este sentido, Alonso cuestiona cómo se puede "probar" la vinculación de un ciudadano con España y que se hable de fijarlo en base al número de años resididos en el país o si se ha nacido o no en territorio español. Además, llama la atención sobre el hecho de que quienes votan en las elecciones son personas con una gran vinculación con España y que están interesadas en lo que pueda pasar.

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BAJA PARTICIPACIÓN

Precisamente, la baja participación es uno de los grandes desafíos para este colectivo. La presidenta del Consejo vaticina que estas elecciones seguramente sea algo superior al 8,9% que se produjo en 2023, en las que fueron las primeras elecciones tras la supresión del voto rogado que se instauró en 2011, pero muy lejos de los niveles previos --en 2008 votó una cifra récord del 35% de los españoles en el exterior--.

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"Las complicaciones para votar siguen siendo elevadas así que no será tan masiva como nos gustaría que fuera desde el Consejo para que nos tengan en cuenta", reconoce Alonso, que subraya que una participación elevada daría más visibilidad a este colectivo y más capacidad de influencia en la clase política.

Entre las dificultades para ejercer el derecho a voto, cita principalmente los problemas que tienen muchos españoles para recibir a tiempo toda la documentación necesaria debido a que residen en países donde el servicio de correos no funciona adecuadamente y también a la lejanía con los consulados.

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Quienes viven fuera de España tienen dos opciones para votar: hacerlo presencialmente en los consulados o centros de voto designados para tal fin en los países en los que residen, o por correo, remitiendo su voto a dichos consulados, que a su vez los hará llegar posteriormente a la junta electoral de la provincia en la que estén inscritos los votantes.

Lo primero que reciben los españoles en el exterior es un correo con el certificado de su inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes que viven en el Extranjero (CERA), documento que deberán adjuntar o presentar a la hora de votar. Además, también deben recibir por correo, una vez se cierran las listas electorales, las papeletas de voto, si bien cabe la posibilidad de descargarlas de Internet, lo que agiliza el proceso.

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COMPLEJIDAD DEL VOTO

Según explica Alonso, "las instrucciones son complejas" a la hora de completar de forma adecuada todo el procedimiento, en particular para quienes optan por el voto por correo en lugar del presencial, ya que tienen que remitir al consulado de turno un sobre, que a su vez incluya otro sobre dirigido a la junta electoral provincial y en este los sobres con las papeletas de voto a Congreso y Senado, además del certificado CERA y otra documentación acreditativa.

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En estas circunstancias, admite, es fácil equivocarse y no completar adecuadamente todo el procedimiento, por lo que se produce "un número elevado de votos nulos". A esto se suma el que otros votos llegan fuera de plazo debido a los retrasos en el sistema de correos en determinados países y por tanto tampoco computan.

Así, la mejor vía para garantizar el voto es hacerlo de forma presencial en los consulados, pero la mayoría de los españoles viven lejos y no pueden desplazarse para hacerlo a cientos o incluso miles de kilómetros de distancia. En esta ocasión, el voto presencial se realizará entre el 21 y el 26 de noviembre.

Alonso llama la atención sobre el hecho de que aunque la mayoría de quienes han recibido la nacionalidad en virtud de la 'ley de nietos' reside en Iberoamérica, tradicionalmente en estos países hay una participación muy baja en comparación con quienes viven en Europa, y pone como ejemplo Cuba, donde en 2023 apenas se registraron votos ya que el único lugar donde podían depositarse era en el consulado en La Habana.

Por otra parte, y al margen de las elecciones, explica que la principal preocupación de los españoles que viven fuera del país es la falta de recursos adecuados de la red consular, donde se ha reducido el personal pese a que la cifra de ciudadanos en el exterior se ha multiplicado.

Como consecuencia de ello, no se brindan los "servicios adecuados" a la hora de realizar trámites como el registro de nacimientos o matrimonios o la renovación de un pasaporte, de ahí el que desde el Consejo reclamen al próximo Gobierno un "refuerzo con más recursos humanos y materiales".