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Oviedo, 21 nov (EFE).- Raúl González, técnico del Real Oviedo, comentó antes del partido del domingo ante el Córdoba (Nuevo Arcángel, 14:00 horas) que los de Iván Ania son "un equipo valiente y que busca continuamente el gol".

"Me enfrenté a Iván Ania hace años en Primera RFEF y siempre son partidos muy divertidos para el aficionado. Además, a Iván le gusta estudiar y analizar y en cada partido mete detalles diferentes en la presión o con balón. Es un equipo con buenos futbolistas que transita bien y que cuando roba hace daño", explicó el técnico madrileño en la sala de prensa de El Requexón.

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Después de perderse el partido ante el Girona por estar con la selección Sub-19, Enzo Pérez está por primera vez a disposición de un Raúl que no tuvo problema en asegurar que el juvenil "ha sido importante en este inicio de campeonato por méritos propios y lo seguirá siendo".

"Mejorar el ritmo del equipo con y sin balón ha sido una de las cosas en las que más hemos trabajado esta semana, sí, seguimos matizando cosas pero pensando en competir y sacar puntos", subrayó cuando se le preguntó por los aspectos del juego en los que más se ha centrado tras caer ante el Girona.

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Para finalizar, Raúl González Blanco confirmó que Alberto Reina, titular el pasado fin de semana, tampoco llega al partido del domingo y de esta forma se une a las bajas de Pablo Sáenz, Dani Calvo y Chris Ramos.

El Real Oviedo completó esta mañana su último entrenamiento antes de volar a Málaga, ciudad desde la que se desplazará en autobús a Córdoba para enfrentarse el domingo a un rival que solo tiene un punto menos que los carbayones. EFE

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