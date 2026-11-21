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Carlos Mateos Gil

Madrid, 21 nov (EFE).- Pedro Martínez, entrenador del Real Madrid, hará historia este domingo ante el Joventut de Badalona, equipo con el que debutó en su actual faceta, al convertirse en el hombre con más partidos dirigidos en la ACB, con 1.112, superando a otro mito de los banquillos de la competición como es Aíto García Reneses.

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Ese récord supone un premio a la constancia de quien lleva ejerciendo su labor desde el 8 de marzo de 1990, cuando con solo 28 años, y tras destacar con las inferiores del club, cambió su puesto de asistente de Herb Brown en la 'Penya' por el de primer entrenador, ganando a la postre la Copa Korac al imponerse en la final al Scavolini Pesaro del otro talento emergente en la banda como el italiano Sergio Scariolo. Fue un camino de no retorno que le ha llevado en la élite a doce equipos españoles diferentes, plusmarca que comparte con Luis Casimiro.

Esa ha sido una de las claves que explica el logro que conseguirá este fin de semana, su compromiso exclusivo con el baloncesto nacional. Al contrario que ha ocurrido con otros nombres de su gremio, Martínez no ha sentido de momento la curiosidad o la necesidad de ampliar sus miras hacia el extranjero.

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Así, a su estreno en Badalona le siguió una primera etapa en Manresa en la que cambió la mentalidad de un club que pasó a pelear por el título tras estar acostumbrado a hacerlo por la permanencia. Ese salto competitivo que hizo al club atractivo para mejores jugadores, unido al trabajo con algunos que permanecieron en la plantilla como Joan 'Chichi' Creus, y al legado al que dio continuidad posteriormente su ayudante Salva Maldonado antes del desermbarco de Luis Casimiro, sería la base del título copero de 1996 y del liguero del año 1998.

Cuando este último se concretó, Martínez ya había experimentado su primer gran sinsabor, una salida a mitad de temporada en su segunda parada en el Joventut en la era 'post Zeljko Obradovic'; había clasificado al Club Baloncesto Salamanca para Europa antes de que este desapareciera ese mismo verano; había pasado un curso sin equipo, y había entrenado al Granada hasta que fue destituido a falta de dos jornadas para la conclusión de la campaña.

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Fueron momentos complicados ya que, a esa experiencia, le siguió otro año en el 'paro' y una bajada de escalón para hacerse cargo del Menorca Basquet. Al cuadro balear le llevó al playoff de ascenso sin premio final, como sucedería dos cursos más tarde con el Tenerife, firmando entre medias un descenso a LEB con el Ourense.

La estabilidad y el asentamiento en la élite le acabó llegando de la mano del Gran Canaria en la primera de sus tres estancias en la isla. Esta duró tres años y lo conseguido le valió para marcharse al Baskonia, con el que ganaría una Supercopa de España, su primer título nacional. Eso no evitó que fuera relevado tras nueve duelos en el cargo, sucediéndose después dos medias temporadas en el Estudiantes, una en el Girona en la que fue finalista de la ULEB (2008) y un periplo de 23 encuentros del torneo doméstico por el Cajasol Sevilla.

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Irrumpió entonces en su currículum un segundo paso por el Gran Canaria en forma de lustro prodigioso de la entidad; aperitivo de una lucha agónica por la permanencia en el Manresa; y de su estreno con el Valencia Basket, con el que en la 2016-2017 conquistó su primera liga y fue finalista de la Eurocup y de la Copa del Rey.

Otra nueva aventura el Baskonia, al que clasificó para la final del torneo liguero; uno más por el Gran Canaria para salvarle; y su tercera acometida en el Manresa fueron la antesala de su aterrizaje nuevamente en el Valencia Basket, al que guió hasta un doblete de Supercopa y Liga y a la Final a Cuatro de la Euroliga; dando por fin el salto el pasado verano a uno de los dos conjuntos más laureados de España, el Real Madrid.

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Han sido en total 34 temporadas con un balance del 50% de victorias o más ante 37 de los 48 rivales a los que se ha enfrentado. Unos registros que no pueden entenderse sin las personas que han pasado por sus manos. Fue él quien hizo debutar a Edy Tavares, Jaycee Carroll, Tomás Bellas (el jugador a quien más ha dirigido), Chima Moneke o Sylvain Francisco; el que ha dado un impulso a la carrera de Marc Gasol, Tornike Shengelia, Vincent Poirier, Brancou Badio o Jean Montero; y el que ha inspirado a entrenadores como Tiago Splitter, Ime Udoka, Kenny Atkinson o Joan Peñarroya.

El de Martínez, que ante el Joventut este domingo también aspira a conseguir su victoria número 600, ha sido el trayecto hacia la gloria de quien se hace a sí mismo, de aquel que ha pisado mucho barro y se ha encargado de equipos de toda condición hasta llegar a su 'prime' en la actualidad, firmando registros ofensivos que le hacen temible tanto en el panorama nacional como en el continental gracias a una idea que por fin tiene el reconocimiento merecido.

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- Los 12 equipos de Pedro Martínez:

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. Joventut de Badalona (89-90, 94-95)

. Manresa (90-94, 14-15, 19-24)

. Salamanca (95-96)

. Granada (97-98)

. Ourense (00-01)

. Gran Canaria (02-05, 09-14, 18-19)

. Baskonia (05-06, 17-19)

. Estudiantes (05-07)

. Girona (07-08)

. Cajasol (08-09)

. Valencia (15-16, 24-26)

. Real Madrid (actualidad)

- Los entrenadores con más partidos en la ACB

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. Pedro Martínez (1.111)

. Aíto García Reneses (1.111)

. Luis Casimiro (824)

. Txus Vidorreta (749)

. Manel Comas (745). EFE