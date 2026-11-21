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Montevideo, 20 nov (EFE).- El danés Elmer Moller, los brasileños Matheus Pucinelli de Almeida y Thiago Seyboth Wild y el argentino Guido Iván Justo avanzaron este viernes a las semifinales del Abierto de Uruguay y el sábado lucharán por dos lugares en la final.

Moller dejó en el camino al estadounidense Tristan Boyer al vencerlo por 2-6, 6-0 y 6-1.

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De esta forma, el certamen se quedó sin el único jugador que buscaba conquistar nuevamente el titulo. El número 200 de la clasificación de la ATP ganó el Abierto de Uruguay en 2024 tras vencer en la final al boliviano Hugo Dellien.

Seyboth Wild derrotó al español Oriol Roca Batalla por 7-6, 5-7 y 6-3 y Pucinelli de Almeida se impuso por 6-3 y 6-0 a su compatriota Felipe Meligeni Alves.

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Finalmente, el argentino Justo eliminó al uruguayo Franco Roncadelli al ganarle por 6-3, 2-6 y 6-1. Este resultado dejó al país anfitrion sin tenistas en el certamen individual.

Este sábado se definirá la final tras los enfrentamientos entre Seyboth Wild contra Moller y Justo con Pucinelli de Almeida.

En las semifinales del torneo de dobles, la dupla conformada por el argentino Mariano Kestelboim y el colombiano Nicolás Barrientes venció por 6-4 y 6-2 a la integrada por el uruguayo Ignacio Carou y el boliviano Boris Arias.

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Por su parte, los polacos Karol Drzewiecki y Piotr Matuszewski derrotaron por 6-3 y 6-4 al suizo Johan Nikles y al neerlandés Ryan Nijboer.

Este sábado se disputará la final desde las 15.00 horas (18.00 GMT).

El Abierto de Uruguay comenzó el pasado domingo y acabará el próximo 22 de noviembre, cuando se juegue la final de individuales en el Carrasco Lawn Tennis Club de la capital. El campeón del torneo sumará 75 puntos en la clasificación ATP y el segundo sumará 50 unidades.

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Además, el certamen entregará 107.000 dólares en premios, de los que 17.000 serán para el ganador, 9.600 para el finalista y 5.510 para cada uno de los semifinalistas. EFE