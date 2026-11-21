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Santa Cruz de Tenerife, 21 nov (EFE).- La Laguna Tenerife regresa, tras una exigente travesía por Lituania, Andorra y Turquía en apenas una semana, al Santiago Martín para recibir este domingo a un Barça que encadena cuatro victorias en Liga Endesa, aunque llega tras caer en la Euroliga en últimos dos choques.

Los de Jaka Lakovic regresan al Santiago Martín después de visitar tres países en tan solo seis días, para enfrentarse a Siauliai Basketball, Morabanc Andorra y Turk Telekom Ankara, respectivamente, que zanjó con tres victorias, la última de ellas, una de mérito con un épico triple de Kyle Guy sobre la bocina, que dio a victoria a los canaristas para seguir dominando el Grupo B de la Eurocopa.

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El combinado aurinegro afrontará el encuentro situado en la tercera posición de la clasificación, con seis victorias y dos derrotas, el mismo balance que presenta su próximo rival, después de haber encadenado dos triunfos consecutivos en la competición doméstica frente al Asisa Joventut (80-74) y al MoraBanc Andorra (84-90).

Los tinerfeños llegan además reforzados por su trayectoria en la Eurocopa, donde lideran el segundo grupo con siete victorias en ocho jornadas, aunque deberán afrontar el compromiso sin Bruno Fitipaldo, que continúa recuperándose del esguince sufrido en la rodilla izquierda y el tobillo izquierdo durante el encuentro disputado en Andorra, siendo una baja especialmente sensible ahora que también salió Marcelinho Huertas.

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Enfrente estará un Barça que atraviesa un buen momento en la Liga Endesa, donde ha enlazado cuatro victorias consecutivas y también suma seis triunfos en ocho jornadas, aunque los azulgranas vienen de perder en la Euroliga ante el París Basketball (86-89) y Estrella Roja de Belgrado (100-103), de manera consecutiva, resultados que tratarán de dejar atrás en su visita a Tenerife.

El conjunto catalán cuenta con un importante potencial ofensivo y presenta el mejor porcentaje de tiro real de la competición, con un 66,5%, mientras que los aurinegros destacan por su capacidad defensiva, al ser el segundo equipo que menos puntos recibe por cada cien posesiones, con una media de 113,4, por lo que el control del ritmo y la eficacia en ambos lados de la pista pueden resultar determinantes.

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La Laguna Tenerife buscará aprovechar el respaldo de su afición para sumar su séptima victoria liguera y mantenerse en la zona alta de la clasificación, ante un Barça que ha ganado sus siete últimas visitas al Santiago Martín y que pondrá a prueba la capacidad de los insulares para mantener su rendimiento después de una semana de exigencia física y viajes. EFE

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