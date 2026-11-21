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Redacción Deportes, 20 nov (EFE).- James Harden firmó este viernes su mejor noche con los Cleveland Cavaliers al anotar 51 puntos en la victoria por 128-119 ante los Indiana Pacers, la primera vez que superó la media centena desde noviembre de 2025, cuando militaba en Los Angeles Clippers.

El escolta acabó con un 15 de 26 en tiros de campo -incluido un 7 de 11 en triples-, además de acertar los 14 tiros libres que lanzó. Redondeó la noche con 6 rebotes y 6 asistencias.

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Al descanso llegó con 24 puntos anotados y unas sensaciones que recordaban al mejor Harden de temporadas pasadas.

Además, el escolta de los Cavs desempató con Kobe Bryant como el tercer jugador con más partidos con 50 puntos o más en la historia de la NBA. Fue la 26ª ocasión que lo consiguió, solo por detrás de Michael Jordan, con 31, y de un siempre inalcanzable Wilt Chamberlain, quien lo logró en 118 ocasiones.

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Hasta este viernes, la mejor marca de Harden con los Cavaliers, franquicia a la que fue traspasado en febrero, era de 36 puntos anotados contra los Chicago Bulls.

Esta victoria sitúa a los Cavaliers con un balance de 2-1 en la NBA Cup, por detrás de los Miami Heat (2-0) en el grupo B de la Conferencia Este. Los Indiana Pacers, por su parte, quedan prácticamente eliminados con 1 triunfo y 2 derrotas.

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Los 'Cavs' se jugarán el pase a la siguiente ronda a domicilio contra los New York Knicks, un partido en el que no solo necesitarán la victoria, sino que también deberán estar atentos a la diferencia de puntos en caso de desempates. EFE