Guardar

La Restinga (El Hierro), 21 nov (EFE).- Salvamento Marítimo y Guardia Civil han escoltado este sábado hasta el puerto herreño de La Restinga a un cayuco con 67 personas de origen subsahariano, entre ellas cinco mujeres y cuatro menores, la primera embarcación que llega a la isla desde el pasado lunes.

Según han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo, a las 08:00 hora canaria la Guardia Civil reportó dos ecos de radar en aguas próximas a La Restinga.

PUBLICIDAD

El centro de Salvamento Marítimo movilizó entonces a la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil y a la salvamar Navia y, tras realizar una búsqueda, se comprobó que el primer eco era una falsa alarma.

A las 8:50 hora canaria se avistó un solo cayuco que fue escoltado por ambas embarcaciones a puerto, donde atracaron a las 9:40 y desembarcaron 67 personas subsaharianas.

PUBLICIDAD

En la tarde noche de ayer no hubo ninguna operación relativa a cayucos o pateras, han precisado las fuentes de Salvamento Marítimo.

Se trata de la primera embarcación precaria que llega a El Hierro desde el pasado lunes, cuando arribaron dos cayucos con 246 personas, lejos de las cifras del pasado fin de semana: 1.580 el sábado y 1.467 el domingo.

PUBLICIDAD

Canarias han recibido 11.037 llegadas irregulares en la primera quincena de noviembre, unos datos que confirman el repunte migratorio experimentado en las últimas semanas después de un mes de octubre en el que accedieron al archipiélago 6.194 personas. EFE

1010832