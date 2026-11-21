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Las Palmas de Gran Canaria, 21 nov (EFE).- El entrenador de la UD Las Palmas, Albert Sánchez, ha convocado a veintitrés futbolistas, y entre ellos al juvenil Jeredian López, para el partido de este domingo en Gijón ante el Real Sporting, correspondiente a la decimoquinta jornada de LaLiga Hypermotion.

Jeredian López, mediapunta de 18 años, de Arguineguín (Gran Canaria), repite convocatoria por segunda jornada consecutiva con los profesionales, tras viajar el pasado fin de semana a Granada.

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La lista la forman los guardametas Caro, Adrián Suárez y Valverde; los defensas Marvin, Álex Suárez, Herzog, Bonfanti, Andrés Rodríguez, Pezzolesi y Adrián Rodríguez; los medios o extremos Iñaki, Miyashiro, Loiodice, Manu Fuster, Kirian, Iván Jaime, Iván Medina y Jeredian; y los delanteros Jefté, Recoba, Jesé, Acimovic y Elías Romero.

Tras viajar a Asturias a primera hora de este sábado, la plantilla isleña tiene previsto realizar por la tarde un último entrenamiento en las instalaciones de Mareo, previo al choque del domingo, que comenzará a las 15.15 (hora de Canarias) en el Estadio El Molinón-Enrique Castro 'Quini'. EFE

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