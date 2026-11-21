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Madrid, 21 nov (EFE).- El Instituto Romanò para Asuntos Sociales y Culturales (IRASC) ha pedido a los medios de comunicación que estén atentos al "antigitanismo", revisen la pertinencia de detallar referencias étnicas y eviten generalizaciones en sus informaciones.

También ha aconsejado incorporar fuentes gitanas de manera habitual, revisar el lenguaje y los recursos gráficos que se utilicen y siempre verificar la información en situaciones de tensión social.

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Estas son algunas de las recomendaciones del informe '¿Periodistas contra el racismo? La prensa española ante el pueblo gitano 2025', que elabora el IRASC para analizar cómo la prensa española construye y transmite la imagen del pueblo gitano.

El informe, para cuya elaboración se han analizado 1.889 piezas periodísticas, destaca que en 2025 las noticias positivas sobre la comunidad gitana aumentaron en casi un 20% respecto al año anterior, aunque considera que se debe a que ese año estuvo marcado por la celebración de los 600 años de presencia gitana en España.

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Revela también que las informaciones negativas han descendido del 7,33% al 5,93%, mientras que las neutras han supuesto el 71,52% del conjunto de la muestra, frente al 89,72% de 2024.

No obstante, la IRASC considera que "reducir la negatividad explícita constituye un avance necesario, pero no es suficiente para garantizar un periodismo libre de antigitanismo".

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Por ello, plantea una serie de recomendaciones dirigidas a profesionales de la comunicación entre las que destacan la importancia valorar la pertinencia de las referencias étnicas, que no deben utilizarse como un elemento de impacto ni como una explicación automática de determinados acontecimientos.

También pide incorporar incluir a personas gitanas como fuentes expertas, profesionales, representantes asociativos y protagonistas de la actualidad y no limitar su participación a noticias sobre discriminación, conflictos o conmemoraciones.

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Además, advierte sobre la importancia de contextualizar los hechos y evitar las generalizaciones y cuidar la selección de palabras, fotografías, vídeos y pies de foto ya que considera que el uso reiterado de expresiones como “clan” o “reyerta”, cuando no están justificadas por el contexto, puede reforzar asociaciones estereotipadas entre el pueblo gitano y la violencia o la delincuencia. EFE