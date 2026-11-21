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Lleida, 21 nov (EFE).- El iLerna Lleida, obligado a ganar, tratará de asaltar este domingo (12:00h CET) la pista del Leyma Coruña, una de sus bestias negras, para sumar la segunda victoria de la temporada y acercarse a los puestos de permanencia antes del parón por las ventanas de selecciones.

Los ilerdenses, que son colistas en la Liga Endesa tras encadenar siete derrotas consecutivas, su peor racha en la historia de la competición, han perdido los cinco últimos encuentros contra el cuadro gallego, tanto en Primera FEB como en la ACB.

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Además, son el equipo que más puntos ha recibido en estas ocho jornadas de competición (837) y el que presenta el peor porcentaje de acierto en tiros libres (67,9%). La mala dinámica y el mal rendimiento ofensivo han obligado al cuerpo técnico y a los jugadores a realizar una reflexión colectiva para tratar de dar la vuelta a la situación.

En el último encuentro, el cuadro entrenado por Gerard Encuentra cayó en el Barris Nord ante un rival directo en la zona baja de la clasificación, el Kids&Us Manresa (92-98). El jugador más valorado fue el base Darius McGhee, que anotó 25 puntos, repartió 3 asistencias y sumó 23 créditos de valoración.

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Por otro lado, destacan el pívot Zacharie Perrin (12,4 puntos, 6 rebotes y 17 de valoración de media) y el escolta James Batemon, que promedia 17 puntos, 3,8 asistencias y 16,9 de valoración. Asimismo, el alero Mikel Sanz es el quinto mejor tirador desde el perímetro (58,82% de acierto) y también de dos puntos (77,78%).

Para el choque de este domingo, Gerard Encuentra no podrá contar con Atoumane Diagne y Adrià Rodríguez, bajas ya conocidas de larga duración. La única duda es la participación de James Batemon, que sufrió un golpe el pasado jueves, aunque se espera que el domingo se encuentre en perfectas condiciones para jugar.

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En cambio, la realidad del Leyma Coruña es más positiva: se encuentra en decimocuarta posición y, a pesar de ser un recién ascendido a la Liga Endesa, ya suma tres triunfos, todos ellos como local. Además, es el quinto equipo que más rebotes ofensivos captura por partido (12,75) y el que más tiros de dos puntos anota (24,5).

La pasada jornada, los de Carles Marco cayeron ante el vigente campeón de liga, el Valencia Basket, por 111-97. El base Caio Pacheco fue el mejor de los suyos, con 21 puntos y 18 de valoración.

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En el último precedente entre gallegos y catalanes, hace dos temporadas, el conjunto naranja se impuso con claridad al Lleida (97-84). Sin embargo, el jugador más valorado fue James Batemon (18 puntos, 4 asistencias y 26 de valoración), que precisamente debutó con los ilerdenses en aquel choque. EFE

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