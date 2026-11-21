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Redacción deportes, 20 nov (EFE).- La lluvia condicionó de principio a fin la última sesión de entrenamientos libres de Moto2 en el Gran Premio de Portugal, disputada en el circuito de Portimao, en la que el piloto español Xabi Zurutuza fue el más rápido de la FP2, en un ensayo atípico en el que solo diez participantes llegaron a salir a la pista debido a las complicadas condiciones meteorológicas en el Algarve.

La sesión de este sábado comenzó con el asfalto mojado después de que la lluvia hiciera acto de presencia durante la parte final de los Libres 2 de Moto3. Las bajas temperaturas y el agua provocaron que ningún piloto se aventurase a rodar durante los primeros quince minutos.

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Fue el estadounidense Joe Roberts quien rompió la espera a mitad del entrenamiento y abrió la actividad sobre el trazado portugués, mientras la lluvia aumentaba progresivamente su intensidad.

En esas circunstancias, Zurutuza aprovechó la oportunidad para establecer el mejor registro de la sesión con un tiempo de 2:00.030. El español dominó así una FP2 muy condicionada por la meteorología y aventajó en aproximadamente tres segundos a Joe Roberts, segundo clasificado.

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El japonés Taiyo Furusato ocupó la tercera posición, aunque protagonizó una caída durante el entrenamiento. Tras él finalizaron Dani Muñoz y Mario Aji, mientras que Luca Lunetta fue sexto. Filip Salac, Dani Holgado, Adrián Huertas y Matteo Ferrari completaron la relación de pilotos que llegaron a rodar en esta última sesión de preparación para la clasificación. EFE

jmd/jpd