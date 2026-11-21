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Madrid, 21 nov (EFE).- Los candidatos afrontan el noveno día de campaña, y último fin de semana antes del 29N, con Pedro Sánchez (PSOE) en Tenerife y Gran Canaria en plena crisis migratoria, Alberto Núñez Feijóo (PP) en Valencia, Santiago Abascal (Vox) en Sevilla y Alicante y Ada Colau (Frente Amplio) en un gran acto de campaña en Barcelona con la exlíder de Sumar Yolanda Díaz.

Sánchez será el que abra la jornada con una entrevista radiofónica y dos actos posteriores de campaña en las islas, que se celebran tras las visitas de Feijóo y Abascal esta semana por la crisis migratoria, mientras que Colau recupera nuevamente la figura de Yolanda Díaz, tras el acto en Madrid sobre vivienda el pasado lunes, pero esta vez para un mitin que busca movilizar el voto.

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- PSOE: Sánchez abre en Onda Cero a las 8.30 horas y, posteriormente, participa a mediodía en un acto electoral en Tenerife y por la tarde en otro en Gran Canaria; en ambos acompañado del secretario general del PSOE de Canarias y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

- PP: Feijóo cierra un mitin en la plaza de toros de Valencia en el que también intervienen el presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; la alcaldesa de la ciudad y candidata número uno al Congreso por Valencia, María José Catalá; y el presidente del PP de Valencia, Vicente Mompó.

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- Vox: Abascal ofrece sendos mítines, en Sevilla a mediodía y en Alicante a las 20:00 horas.

- Frente Amplio: El gran acto de Colau con la exlíder de Sumar se celebrará en Barcelona por la mañana.

- Podemos: La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, toma el relevo a la candidata Irene Montero para participar en un acto de campaña junto a Víctor Egío, cabeza de lista por Murcia, y María Marín, diputada de Podemos en la Asamblea murciana.

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- BNG: Su cabeza de lista al Congreso, Néstor Rego, interviene en un mitin en Palas de Rei.

- Coalición Canaria: La candidata al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, participa por la mañana en un acto con afiliados en La Laguna y por la tarde mantiene un encuentro con jóvenes. EFE

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