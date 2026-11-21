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Santa Cruz De Tenerife, 21 nov (EFE).- La consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha reiterado al secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, la necesidad de contar con financiación para acoger menores migrantes y agilizar su traslado a territorio peninsular, y así evitar "situaciones vividas en años anteriores".

Candelaria Delgado y Rubén Pérez mantuvieron un encuentro en el Seminario Diocesano de Tenerife, en La Laguna, que ha sido habilitado nuevamente, desde el pasado miércoles como centro de acogida temporal para menores migrantes no acompañados y en el que en estos momentos hay 177 jóvenes, la mayoría trasladados desde El Hierro.

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La consejera de Bienestar Social expuso la situación de la Comunidad Autónoma, con casi 3.400 menores tutelados e incidió en las medidas que hay que seguir implementando para poder seguir con las derivaciones del artículo 5 de la Ley de Extranjería con el fin de no reabrir los centros de menores que se habilitaron durante la crisis migratoria, según ha informado el Gobierno regional en una nota.

En este sentido, solicitó también “colaboración para reforzar los equipos de las subdelegaciones de Gobierno para poder agilizar la realización de los expedientes para el traslado de los menores”.

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Asimismo, apostó por la implementación de la figura del Defensor del Menor con el fin de garantizar aún más los derechos de los menores.

Candelaria Delgado destacó que la colaboración entre el Gobierno central, en especial del Ministerio de Infancia, y el Ejecutivo canario ha permitido sacar adelante muchas cuestiones, incluso normativas y abogó por “seguir avanzando en la vía del diálogo como objetivo también con otras comunidades autónomas, poniendo fin a las trabas burocráticas para el traslado de menores”.

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Por su parte, Rubén Pérez señaló que “esta legislatura ha estado marcada fundamentalmente por las cuestiones relacionadas con las llegadas a territorios de frontera” y afirmó que desde el Gobierno central “hemos intentado buscar un instrumento permanente que pudiera ayudar tanto a Canarias como a Ceuta y Melilla y responder como Gobierno en todas aquellas cuestiones que legítimamente nos estaba reclamando el Ejecutivo canario”. EFE