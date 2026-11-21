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Redacción Deportes, 20 nov (EFE).- El italiano Kimi Antonelli fue el más rápido en la sesión de clasificación del Gran Premio de Las Vegas, la vigésima primera prueba del Mundial de Fórmula Uno, pero será el neerlandés Max Verstappen quien comience la carrera en primera posición, por una sanción al piloto transalpino por montar su sexto motor de la temporada.

Antonelli, quien partirá en sexta posición, completó la vuelta en un minuto, 33 segundos y 893 milésimas, 258 milésimas menos que el tetracampeón.

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El británico George Russell, 331 milésimas más lento que Antonelli, compartirá la primera línea con Verstappen.

El español Carlos Sainz (Williams) se quedó fuera de la Q3 por primera vez desde que comenzó a disputarse este circuito en 2023 -su peor resultado en la clasificación era un sexto-, y este viernes acabó decimocuarto en la Q2.

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Sin embargo, saldrá desde la antepenúltima posición al haber sido penalizado 10 puestos por reemplazar el turbomotor para esta carrera.

Su compatriota, Fernando Alonso (Aston Martin) cayó eliminado en la Q1 con un tiempo de vuelta de un minuto, 37 segundos y 400 milésimas que le situó en decimonovena posición, un puesto por detrás del mexicano Sergio Pérez (Cadillac).

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La carrera comenzará este sábado a las 20.00 horas (04.00 GMT del domingo).EFE

(foto)