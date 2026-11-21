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Rafael Peña

Ceuta, 21 nov (EFE).- El madrileño Andrés Sanz, uno de los entrenadores nacionales más laureados del fútbol sala femenino por su trayectoria en el Futsi Atlético Navalcarnero, ha lamentado que este deporte está perdiendo en España "parte de su esencia", al estar volviéndose "cada vez más físico".

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Andrés Sanz Sánchez (Madrid, 1966) ha hecho esta reflexión en una entrevista con EFE en Ceuta, donde ha participado en una jornada de actualización para entrenadores de fútbol sala organizada por el Comité de Entrenadores de la Federación de Fútbol ceutí.

"Los equipos femeninos se están basando más en el físico y me está gustando menos porque, entre las incorporaciones de las porteras para que no te presionen y que cada vez hay más contacto, es verdad que cuesta el fútbol sala de elaboración, con lo cual ya no se ve tanto la táctica tan limpia y fluida", ha comentado.

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El actual técnico del Arriva Alcorcón, que ha aprovechado un parón de la competición este fin de semana por una repesca internacional para acudir a Ceuta, considera que "si te gusta el fútbol sala de antes y eres un enamorado de la táctica, te cuesta ver partidos así porque hay equipos que con muy poquito compiten, pero a costa de jugar continuamente con el portero y de un físico atroz, con lo que se pierde un poco la vistosidad de este deporte".

Ha advertido, además, de que a este carro "se están subiendo prácticamente todos porque si quieres competir y estar ahí, debes hacer eso para competir con los que lo hacen".

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Andrés Sanz, ganador de cinco títulos de liga, 4 de Copa, 6 supercopas de España y otros tres títulos intercontinentales con el At. Navalcarnero, más una Copa con el Móstoles FS, sí tiene claro que la liga española "sigue siendo de las mejores del mundo". "Tenemos muchísimo potencial, está mucho más igualado", ha afirmado.

Así, ha recordado que hace unos años los títulos eran cosa del Atlético Navalcarnero y el Burela, "pero ahora está el Melilla, además de que antes había una diferencia abismal con el tercero y en estos momentos hay cuatro o cinco equipos que compiten al máximo nivel, aunque quizás les falte la experiencia de saber los momentos claves de los partidos".

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En este sentido, según Sanz, los pronósticos ya se pueden romper "porque el año pasado todo el mundo apostaba por el título del Melilla y, al final, se lo llevó el Navalcarnero; es decir, por plantilla, calidad de jugadoras y saber competir los momentos delicados de los encuentros, el Melilla es favorito, pero no tienen una plantilla muy larga y la liga sí lo es".

Tras diez temporadas al frente del Fusi At. Navalcarnero (2013-2023) y el último año como director deportivo del mismo club, Andrés Sanz ha cambiado de equipo al dirigir esta campaña al Arriva AD Alcorcón femenino.

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"Es una etapa muy diferente que estoy llevando muy bien, ya que el club me ha recibido de forma espectacular y las jugadoras están bastante comprometidas con el trabajo que estamos haciendo, tienen muchas ganas de mejorar y aprender, y eso me hace disfrutar porque me considero formador", ha dicho a EFE.

No obstante, en el inicio de la temporada ha acumulado dos victorias, un empate y cinco derrotas. "Está siendo muy difícil porque hemos jugado partidos muy buenos, donde hemos merecido más de lo que hemos sacado contra los mejores equipos, y nos está faltando ganar los encuentros que debemos ganar sí o sí y no lo estamos haciendo", ha admitido.

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Ha añadido que, por ello, están "en una situación delicada en cuanto a resultados", aunque "todos" tienen "confianza en lo que se hace" y saldrán "del bache".

El objetivo del Alcorcón es "crecer, disfrutar del proceso y aprender a competir porque es un conjunto basado en la máxima intensidad y hay momentos de los partidos que nos cuesta, pero estoy seguro de que iremos hacia arriba", ha subrayado el técnico madrileño, que ha agradecido su presencia en Ceuta porque es "un enamorado de la formación" y, además, ya tiene "amigos en esta ciudad, donde siempre" le "tratan muy bien". EFE

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(foto)