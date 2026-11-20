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Madrid, 20 nov (EFE).- La vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha recogido con emoción el Premio Plumas que la Federación LGTBI+ ha concedido a su departamento por su contribución a la defensa de los derechos LGTBI+, en una gala en la que ha pedido ir a votar el 29N por el progreso en España.

"Probablemente es el último acto que vaya a hacer en nombre del Gobierno de España", ha dicho Yolanda Díaz en la gala de entrega en el Teatro Eslava de Madrid, a la que ha acudido con su hija y en la que ha mostrado su agradecimiento por "este premio especial": "La pluma es la posibilidad de ser fantásticas en un mundo empeñado en ser aburrido, como algunos debates electorales, que desde luego necesitan más plumas".

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Y ha añadido: "Sé, porque os escucho, que estáis tristes. Y después del debate más, que estáis preocupadas. Y os pido algo. El 29 de noviembre merece la pena que hagamos algo grande. Yo sí que os pido que vayáis a votar, que vayáis a votar por la libertad, que vayáis a votar por las plumas, que movilicemos a la mayoría social progresista".

El Ministerio de Trabajo es uno de los galardonados en esta XX edición de los Premios Plumas, junto a las activistas Rusly Cachina y Mer Gómez; la artista Samantha Hudson; el periodista Pablo León y el actor Emilio Gavira.

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La gala, con unos doscientos invitados y en un ambiente festivo y reivindicativo, ha sido conducida por los presentadores de televisión Aitor Albuzua y Elena Herraiz, con las actuaciones de María José Llergo, Mel Ömana, Maitetxu Mía, Ouineta, Lucycalys y Carlos Salinas.

Al Ministerio de Trabajo y Economía Social se le reconoce "por su compromiso institucional con los derechos del colectivo, materializado en medidas concretas como la aprobación del Real Decreto de medidas planificadas para la igualdad y no discriminación en las empresas y la firma del Protocolo de acompañamiento para las personas trans en el ámbito laboral".

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El actor Emilio Gavira ('Blancanieves'; 'Misión: salvar la Tierra' o 'Manos a la obra') es uno de los premiados por reivindicar la dignidad y la no discriminación de las personas con acondroplasia y por su defensa del derecho a la sexualidad y al deseo sexual sin barreras.

El actor ha mostrado con orgullo durante la gala el libro de familia que recoge su matrimonio con David Luque.

La artista multidisciplinar Samantha Hudson -que se dio a conocer en 2015 con la canción 'Maricón' que se hizo viral en YouTube y provocó su excomunión por el obispo de Mallorca- ha sido galardonada por "ser un referente para las personas que creen que la ruptura de roles, la ocupación de espacios y el cuestionamiento de estructuras nos hace más libres".

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En el caso del periodista Pablo León, coordinador de la newsletter 'Queerletter' del diario El País, los organizadores han destacado su impulso continuado para "informar sobre las vidas, los derechos y las reivindicaciones de las personas LGTBI+ en uno de los grandes medios de comunicación".

Rusly Cachina ha sido reconocida por su "activismo trans y en favor de las personas LGTBI+ racializadas", y Mer Gómez, "por su activismo intersex desde la visibilidad y la investigación". EFE

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