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Noelia López

Madrid, 20 nov (EFE).- ¿Me quedo en casa? ¿Cómo se vota en blanco? ¿Influye un voto nulo en el reparto de escaños? En cada convocatoria a las urnas se repiten preguntas similares entre los electores que aún dudan si se acercarán al colegio y entre quienes se plantean ir pero no elegir a nadie, un caladero de indecisos deseado por los partidos políticos.

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Si se cumple la macroencuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 83 % de los electores irá a votar el próximo 29 de noviembre.

Nunca se ha registrado un índice tan alto de participación y las cifras reales suelen situarse por debajo de las previsiones del CIS, pero en ningún sondeo preelectoral había dicho tanta gente que iba a ir a votar "con toda seguridad".

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En 2023 aseguraba que iría a las urnas casi un 78 % de los encuestados y finalmente lo hizo el 66,6 % del censo electoral.

En torno a 12,5 millones de electores se quedaron en casa, una cifra superior al número de papeletas que reunió el PP (8,16 millones), el partido más votado.

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Y las formaciones políticas ponen el foco en ellos. Con esas cifras, saben que importa más movilizar al votante propio que convencer al adversario.

En países como Bélgica o Luxemburgo el voto es obligatorio desde hace más de un siglo y, aunque raramente se aplican las multas previstas por la legislación, la participación electoral se sitúa normalmente entre el 87 y el 90 %.

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De acuerdo con la legislación electoral, un voto en blanco es el sobre que no contiene papeleta y, en el caso del Senado, también las papeletas en las que no se ha puesto la cruz en el nombre de ningún candidato.

Si no cambia a última hora, este 29 de noviembre votará en blanco el expresidente del Gobierno y exlider socialista Felipe González, una opción que ha decidido escoger porque, ha dicho, no ve que haya "un proyecto de país alternativo" y quiere expresar lo que siente, "la carencia de representación".

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Son votos válidos, es decir, podrían llegar a influir en las posibilidades que tienen los partidos más pequeños de acceder al reparto de escaños, ya que la legislación electoral establece que es necesario superar el 3 % de los votos válidos para entrar a jugar.

Por eso suele decirse que favorece a los partidos grandes.

Desde 1977, cuando se registraron poco más de 46.000 votos en blanco, esa opción fue creciendo progresivamente, y en las generales de 2000 llegó a un máximo del 1,58 % de los votos para comenzar después a descender.

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En las últimas generales, en 2023, bajó al 0,8 %, es decir, 200.673 electores fueron al colegio para introducir en la urna un sobre sin papeleta.

Junto a ellos hubo 264.360 votos nulos (1,06 %). Podría ser considerado también un voto protesta, pero, en este caso, no es válido.

Son nulas las papeletas en las que se hayan modificado, señalado o tachado candidatos o en las que se hayan escrito mensajes -salvo que se trate de la marca con la que se elige a los candidatos al Senado, donde hay listas abiertas y se vota a personas-.

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El exministro de Transportes Óscar Puente dimitió y anunció que no concurriría a los comicios del 29N cuando su nombre ya encabezaba las papeletas del PSOE al Congreso por Valladolid.

Aunque la Junta Electoral Provincial señaló en un principio que si el votante tachaba su nombre, el voto debía ser considerado válido, la Junta Electoral Central estableció finalmente que sería nulo, lo que ha obligado a los socialistas a hacer pedagogía en la provincia para evitar errores y no perder sufragios.

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El voto nulo al Congreso ronda tradicionalmente el 1 % del total en las elecciones generales, aunque en el caso del Senado suele superar el 2 %, muchas veces por errores involuntarios al elegir los candidatos a esa Cámara. EFE