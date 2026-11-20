Madrid, 20 nov (EFE).- En el sorteo de la Bonoloto celebrado hoy, viernes 20 de noviembre, ha habido un boleto acertante de primera categoría (6 aciertos) en San Fernando (Cádiz) que ha ganado un premio de 1.266.239,76 euros.
El boleto acertante de primera categoría ha sido validado en la administración de loterías número 4 de San Fernando, situada en Luis Milena 5.
PUBLICIDAD
De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existe un boleto acertante en Valencia con un premio de 164.732,47 euros.
Combinación ganadora: 04-11-48-17-37-25
Complementario: 43
Reintegro: 8
EFE
fp
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5
Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales
Última hora del cara a cara entre Sánchez y Feijóo y las elecciones, en directo | El líder del PP avisa: se ha “ganado” el cara a cara pero “queda la final” el 29-N
El debate, tenso como se preveía, sirvió a ambos candidatos para repetir los reproches que han marcado la legislatura
32 sacerdotes lanzan un manifiesto para no votar el 29-N a quienes criminalizan la migración y recortan derechos de mujeres y personas LGTBI+
Los firmantes reclaman fortalecer los servicios públicos, combatir el negacionismo climático y revisar las inmatriculaciones de la Iglesia
Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy
Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores
El truco alemán que expulsa la humedad de casa en cinco minutos y evita que se dispare la factura de la calefacción
El método sustituye la ventana entreabierta por corrientes de aire breves que previenen la condensación y el moho en invierno
MÁS NOTICIAS