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Madrid, 20 nov (EFE).- En el sorteo de la Bonoloto celebrado hoy, viernes 20 de noviembre, ha habido un boleto acertante de primera categoría (6 aciertos) en San Fernando (Cádiz) que ha ganado un premio de 1.266.239,76 euros.

El boleto acertante de primera categoría ha sido validado en la administración de loterías número 4 de San Fernando, situada en Luis Milena 5.

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De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existe un boleto acertante en Valencia con un premio de 164.732,47 euros.

Combinación ganadora: 04-11-48-17-37-25

Complementario: 43

Reintegro: 8

EFE

fp