Guardar

Santa Cruz de Tenerife, 20 nov (EFE).- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha reprochado al líder del PP que haya visitado "tarde y mal" la isla de El Hierro, "cuando ya no quedan migrantes" en el CATE de San Andrés ni cayucos en La Restinga "gracias a la respuesta coordinada desde el Gobierno de España".

En un mensaje publicado en redes sociales, Torres ha recriminado a Feijóo que en sus declaraciones de este viernes en La Restinga lamentó las muertes de migrantes en el mar "y a continuación dictó sentencia" contra ellos, "negándoles derechos y tratándolos de invasores". "Puro cinismo", ha añadido.

PUBLICIDAD

Cree Torres que la visita de Feijóo a El Hierro solo buscaba "crispar y a usar el drama migratorio como arma electoral".

"Pero los canarios saben que PP/Vox lo único que ha hecho es abandonar a las islas votando en contra de la reubicación de menores migrantes en otros territorios y dejando a cero los recursos que había Canarias para afrontar el fenómeno migratorio. Si fuera por ellos, toda la presión migratoria se quedaría en Canarias. Y los canarios lo saben", ha rematado su mensaje. EFE

PUBLICIDAD