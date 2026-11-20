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Bilbao, 20 nov (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Edin Terzic, reclamó más eficacia a su equipo tras la derrota ante el Espanyol (0-1) en San Mamés y advirtió que "si no aprovechamos las jugadas a balón parado y nuestras ocasiones claras, no ganaremos partidos".

En su comparecencia ante los medios tras caer frente a los Eder Sarabia, el técnico alemán no consideró que el Athletic hubiera hecho un mal encuentro. "Creo que tuvimos un buen inicio de partido. Los primeros quince minutos fueron básicamente en campo rival y los mantuvimos lejos de la portería, no concedimos muchas ocasiones", señaló.

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Terzic sí se mostró crítico con lo que hizo su equipo en los metros finales. "Estaba muy descontento con los envíos que hicimos: pases rasos, pases atrás y centros. Hoy el envío en nuestras acciones a balón parado fue muy pobre, así que nos costó crear ocasiones claras", explicó.

El preparador rojiblanco valoró el trabajo sin balón de sus futbolistas. "Creamos muchos momentos en los que ganamos balones en muy buenas posiciones, donde estuvimos a uno o como máximo dos pases de crear una ocasión. Nos faltó sacar el máximo partido a las situaciones cuando robamos el balón", afirmó.

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El técnico rechazó que al Athletic le faltara intensidad y defendió la titularidad de Beñat Prados. "Es un jugador fantástico, nos da calidad en cada entrenamiento y ha estado trabajando durante el último año y medio para volver al equipo", destacó. "No estamos al cien por cien contentos con cómo rendimos, pero no creo que la intensidad fuera el motivo por el que perdimos hoy", añadió.

Sobre los pitos de la afición, los primeros de la temporada en San Mamés, Terzic admitió su decepción. "Si no ganas partidos en casa y trabajas para un gran club, es bastante normal que la gente no esté contenta. Mi rol es controlar las emociones, no solo las de mi equipo, también las mías", indicó.

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El entrenador recordó los tropiezos ante Levante, Alavés, Osasuna y Elche. "En todos estos partidos no creo que hayamos sido el peor equipo. Hoy no aprovechamos las oportunidades para ponernos por delante y cambiar la dinámica", lamentó.

"Queremos ser un equipo completo y, para eso, no basta con tener buenos momentos de presión alta y robar balones", remarcó Terzic. EFE

FRC/asc