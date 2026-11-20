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ELECCIONES GENERALES

Madrid - En el último fin de semana de campaña electoral el candidato socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este sábado a Tenerife y Gran Canaria, Alberto Núñez Feijóo celebra un mitin en Valencia, Santiago Abascal estará en Sevilla y Alicante, y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, en Barcelona.

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ELECCIONES GENERALES (Serie Previa)

Madrid - Los partidos políticos han incluido en sus programas electorales todo tipo de promesas. El PSOE garantiza que continuará ampliando derechos laborales y sociales, mientras que el PP ofrece regeneración en las instituciones, Vox defiende la "prioridad nacional" y el Frente Amplio promete poner la economía al servicio de la mayoría trabajadora.

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SEGURIDAD CIBERTERRORISMO

Madrid - La Policía Nacional ha frustrado con la detención de un hombre en Burgos la implantación de la primera célula de la organización prorrusa NoName057, dispuesta a pasar de los ataques cibernéticos a las acciones violentas. Por Laura Camacho.

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BLACK FRIDAY

Madrid - Las compras reflexivas frente a la impulsividad de otros años y el uso de comparadores basados en la IA son los dos fenómenos que han ganado peso para este 'Black Friday', el próximo viernes 27 de noviembre, en el que el gasto de los consumidores subirá por la escalada de precios y el impacto de los costes asociados, según distintos estudios.

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(Texto) (Recursos de Archivo en Efeservicios: 55022038201 )

DISTRIBUCIÓN ALIMENTACIÓN

Madrid- Las redes sociales lo inundan todo, incluida la forma de hacer la compra en el supermercado: a las plataformas de comercio electrónico se han sumado las tiendas TikTok y los asistentes de inteligencia artificial (IA), entre otras tendencias.

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(Texto) (Recursos de Archivo en Efeservicios: 8023861849 )

CAMPAÑA OLIVAR (Análisis)

Madrid - Los olivareros se disponen a recoger la aceituna de manera generalizada tras contemplar cómo la activación de la retirada obligatoria de un 12 % de la producción se ha traducido en una cierta recuperación de los precios en origen.

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(Texto a las 9.00 horas) (697 palabras)

LORENZO SANTAMARÍA

Barcelona - El cantante Lorenzo Santamaría inicia el próximo día 23 en Barcelona una nueva gira por diferentes ciudades españolas tras editar su nuevo álbum, '80 Aniversario', con todos sus éxitos, una cita que espera con ganas, porque en el escenario "se olvida todo, se van todos los males", según ha dicho en una entrevista con EFE. Irene Dalmases.

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CÓMIC NOVEDADES

Madrid - Juan Díaz de Garayo fue el primer asesino en serie en España. En el siglo XIX asesinó en Álava al menos a 13 mujeres de las que "apenas se conocen sus nombres", y por eso el cómic 'Sacamantecas' rescata la lucha de la hermana de una de las víctimas, Ángela Berrosteguieta, por hacer justicia ante la indiferencia social de la época.

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PASTELERÍA PANETTONE

Burgos - El maestro artesano Miguel Ángel Castro desvela algunos de los secretos que le han hecho ganar la Copa del Mundo de Panettone en Milán (Italia) con su panettone de chocolate, una delicia gastronómica que elabora en sus panaderías Marea Bread de Burgos y Madrid, según ha contado en una entrevista con EFE.

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TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - Este sábado se esperan lluvias fuertes en Galicia, oeste de Castilla y León y norte de Extremadura, así como rachas muy fuertes de viento en el litoral gallego, área cantábrica y montañas del norte y centro peninsular.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

08:30h.- Madrid.- ELECCIONES PSOE.- El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, es entrevistado en Onda Cero.

10:00h.- Logroño.- ELECCIONES PP.- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ofrece una rueda de prensa. Sede del PP de Logroño.

11:00h.- Ripoll (Girona).- PARTIDOS ALIANÇA.- Aliança Catalana constituye su consell nacional, máximo órgano del partido entre congresos, en un acto en Ripoll (Girona) con la presencia de la líder de la formación, Sílvia Orriols. Sede nacional de Aliança Catalana. (Texto)

12:00h.- Puerto de la Cruz (Tenerife).- ELECCIONES PSOE.- El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el ministro de Política Territorial y líder de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, intervienen en un acto electoral de su partido en Tenerife. Terrero de Lucha Santiago Yanes (c/ Bergantín , 2) (Texto) (Foto) (Vídeo).

12:00h.- Valencia.- ELECCIONES PP.- El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebra un acto político en Valencia junto al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. (Texto) (Foto). Plaza de Toros.

12:00h.- Sevilla.- ELECCIONES VOX.- El presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, participa en un acto público dentro de la campaña electoral para los comicios generales del próximo 29N. Muelle de la Sal. (Texto) (Foto) (Vídeo).

12:00h.- Barcelona.- ELECCIONES FRENTE AMPLIO.- Acto central de campaña de Comuns-Frente Amplio en Barcelona, con su candidata a la Moncloa, Ada Colau, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Parc de Sant Martí. (Texto) (Foto).

12:00h.- Murcia.- ELECCIONES PODEMOS.- Mitin de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Pérgola de San Basilio. (Texto) (Foto)

12:30h.- Vic (Barcelona).- ELECCIONES JUNTS.- Junts per Catalunya celebra en Vic (Barcelona) un acto enfocado hacia el mundo local, con su cabeza de lista al Congreso, Miriam Nogueras, el secretario general del partido, Jordi Turull, y diversos alcaldes y candidatos a la alcaldía. Plaça dels màrtirs. Bus de campaña a las 10:00 horas desde C/ Lepant-Passatge Bofill. (Texto) (Foto)

17:00h.- Miranda de Ebro (Burgos).- ELECCIONES PSOE.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, participa en un acto público con el secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, y las candidatas al Congreso y al Senado por Burgos, Esther Peña y Aitana Hernando. Casa de Cultura. (Texto)

18:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- ELECCIONES PSOE.- El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el ministro de política Territorial y líder de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, intervienen en un acto electoral de su partido en Gran Canaria. Gran Canaria Arena. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:30h.- Eibar (Gipuzkoa).- ELECCIONES PNV.- El presidente del PNV, Aitor Esteban, el lehendakari, Imanol Pradales, y la cabeza de lista jeltzale al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, participan en un mitin en Eibar. Plaza Errebal. (Texto) (Foto)

20:00h.- Alicante.- ELECCIONES VOX.- Mitin del líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, en Alicante.

ECONOMÍA

12:30h.- Bilbao.- PENSIONISTAS PROTESTAS.- El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria se manifiesta en Bilbao en defensa del sistema público de pensiones y contra los "nuevos recortes que pretenden PP y Vox". Plaza Elíptica-Plaza del Ayuntamiento. (Texto) (Foto)

SOCIEDAD

10:00h.- Avilés (Asturias).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, visita, junto al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, el Centro Social de Personas Mayores Las Meanas.

11:30h.- Madrid.- ASOCIACION PADRES.- Manifestación 'Ningún hijo sin sus padres', organizada por la asociación Padres Unidos para reclamar a los partidos políticos que incluyan en sus programas electorales sus reivindicaciones. Del Ministerio de Igualdad hasta Callao.

12:00h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- Foro Social de la Sierra de Guadarrama, Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid y La Comuna (pres@s del franquismo) convocan la XXI concentración frente a la entrada del Valle de Cuelgamuros. Carretera de Guadarrama/El Escorial.

12:00h.- Madrid.- RESIDENCIAS MADRID.- Marea Residencias convoca una manifestación en defensa de las residencias públicas madrileñas. De plaza de Cibeles a Puerta de Sol.

12:00h.- Barcelona.- EDUCACIÓN CATALUÑA.- Los sindicatos contrarios a los pactos educativos del pasado curso salen a la calle en una manifestación de docentes que es la antesala de la jornada de huelga del próximo jueves. Plaza Urquinaona. (Texto)

19:00h.- Madrid.- NAVIDAD MADRID.- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, preside el acto de encendido de las luces de Navidad en Madrid. Plaza de Cibeles (Texto)

CULTURA Y TENDENCIAS

09:30h.- Almendralejo (Badajoz).- ANIMACIÓN VIDEOJUEGOS.- Animación y videojuego se dan cita en la quinta edición del Festival 'Frame, Play y Screen', organizado por el ganador de dos premios Goya José María Fernández de Vega y en el que se dan cita diseñadores, directores, guionistas, artistas visuales e ilustradores. Centro Cultural San Antonio

10:30h.- Vitoria.- EXPOSICIONES FOTOGRAFÍA.- El Museo Artium de Vitoria presenta la exposición 'Local Ecology' del alemán Jochen Lempert, en la que se incluyen fotografías realizadas durante una visita a Álava Museo Artiun.

11:00h.- Puerto de la Cruz (Tenerife).- ESPECTÁCULOS DANZA URBANA.- La undécima edición de Tenerife Urban Dance reúne a participantes de cinco categorías y diferentes estilos de danzas urbanas, con una previsión de unos 500 bailarines. Pabellón Miguel Ángel Díaz Molina.

11:00h.- Madrid.- ARTE MADRID.- El Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid celebra una jornada de puertas abiertas para mostrar el trabajo de creadores nacionales e internacionales. Nave 16 de Matadero. Plaza de Legazpi, 8.

12:00h.- Santa Cruz de La Palma.- MÚSICA BANDAS.- El 42 Encuentro Insular de Bandas de Música ‘Julio Hernández Gómez’ reúne a cerca de 350 músicos. Calle Real.

19:00h.- Gijón.- CINE GIJÓN.- Gala de clausura del 64 Festival Internacional de Cine de Gijón. Teatro Jovellanos.

19:00h.- Vitoria.- CULTURA FANTÁSTICO.- Gala de clausura de la cuarta edición de Tartalo, Semana de lo Fantástico en las Artes. que incluye un concierto de La MODA.

19:30h.- Granada.- GUITARRA FLAMENCA.- Presentación del espectáculo Fuentes de la Alhambra, con Juan Habichuela y Miguel Ángel Cortés, y coloquio sobre el sonido de la guitarra granadina. Teatro Alhambra C. Molinos, 56, Centro, 18009 Granada.

20:00h.- La Laguna (Tenerife).- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de Sole Giménez en el Festival Mar Abierto. Teatro Leal.

20:00h.- València.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de la cantante y compositora Christina Rosenvinge, con una trayectoria de más de cuatro décadas y doce álbumes, entre ellos Un hombre rubio y Los versos sáficos. 16 Toneladas, c/ Ricardo Micó, 3.

20:00h.- Barakaldo (Bizkaia).- MÚSICA ELECTRÓNICA.- Elrow Bilbao presenta seis actuaciones encabezadas por Adam Beyer y Andrés Campo, junto a Cuartero, Bastian Bux, Esther Bronchal y Gobaxx B2B Kolditto. Bilbao Exhibition Centre.

21:00h.- Pamplona.- CULTURA MÚSICA.- Concierto de La Oreja de Van Gogh. Navarra Arena.

21:00h.- Palma.- MÚSICA FESTIVAL.- El Grupo Enigma pone música al espectáculo audiovisual dramatizado 'Petróli', a partir de un texto inacabado de Pier Paolo Pasolini, en el marco del festival Memmix. Es Baluard.

EFE

ie/jlp

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