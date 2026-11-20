03/11/2026 El secretario general de CCOO, Unai Sordo. POLITICA ESPAÑA EUROPA ARAGÓN ECONOMIA

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El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha destacado la "agresividad previsible" del candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, frente a la actitud "contemporizadora" del aspirante socialista, Pedro Sánchez, en el debate celebrado este jueves ante las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Durante la presentación de su libro 'Al norte' en León, Sordo ha considerado que el 'cara a cara' fue "incompleto y extraño" y ha subrayado que el papel de Núñez Feijóo constituyó un "calco" del celebrado en 2023, con un "ataque sistemático" y la exposición de datos socioeconómicos que, a su juicio, eran casi todos "falsos".

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Por el contrario, el líder sindical ha reconocido que le sorprendió la estrategia de Pedro Sánchez de evitar el "cuerpo a cuerpo" y no confrontar en términos argumentativos ni rebatir la "falsedad" de los datos, lo que dejó un tono distinto al habitual en el Congreso de los Diputados.

Asimismo, Sordo ha considerado que el debate resultó "incompleto" al responder a un esquema bipartidista que no refleja la realidad actual, dado que ninguna formación alcanzará la mayoría absoluta y el próximo Ejecutivo será de coalición. Por ello, ha defendido que las declaraciones de intenciones de ambos candidatos deben contrastarse la próxima semana con quienes están llamados a condicionar el Gobierno de forma decisiva: Vox o el Frente Amplio.

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En otro orden de cosas, el secretario general de CCOO ha acusado a Núñez Feijóo de "agredir" de nuevo a los sindicatos y de faltar al respeto a su autonomía al insinuar que Pedro Sánchez los "dirige".

"A nosotros no nos maneja nadie y somos autónomos. Mucho más autónomos que la política, del Partido Socialista y del Frente Amplio somos Comisiones Obreras de la autonomía que Feijóo tiene respecto a Abascal", ha afirmado, para añadir que el líder 'popular' depende del presidente de Vox y este, a su vez, de "los sátrapas internacionales".

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Por último, Sordo ha hecho un llamamiento expreso a la ciudadanía, y de forma particular a la clase trabajadora, para lograr una participación masiva en los comicios del 29 de noviembre. En este sentido, ha advertido a quienes opten por no acudir a las urnas de que "luego se vayan a reclamar al maestro armero" si se producen "recortes" en pensiones y salarios, aumenta la precariedad laboral o se deterioran los servicios públicos.