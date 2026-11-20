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Barcelona, 20 nov (EFE).- El entrenador del Barça, Aleksander Sekulic, ha valorado que la derrota de este viernes contra el Estrella Roja de Belgrado (100-103) se ha debido a los "errores" de su equipo, pero ha señalado que hay "cosas", en referencia al arbitraje, que no puede "entender".

"Ha sido un partido duro, decidido en el último momento. Hemos jugado al límite y quiero aclarar que hemos perdido por nuestros errores, sobre todo por nuestras pérdidas, pero hay cosas que no puedo entender, más aún cuando jugamos en casa, como la diferencia en las faltas y los tiros libres (16 a 30). Luchamos duro y jugamos contra un equipo físico y agresivo, pero hay cosas que no puedo entender", ha afirmado el preparador esloveno en la sala de prensa.

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Sekulic ha subrayado que "el factor clave" de la derrota fueron las pérdidas: "Hemos llegado a tener 14 puntos de ventaja y tenemos que jugar de forma más inteligente. Tenemos que trabajar más duro, enfatizar las cosas que queremos hacer y ser precisos".

El entrenador ha admitido que la falta de efectivos por las lesiones afecta al equipo, pero ha remarcado que "todos han jugado duro" y "nadie quiere perder el balón".

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A la pregunta de si el arbitraje ha sido una falta de respeto, como ha señalado el alero Joel Parra en declaraciones a los medios de comunicación, Sekulic se ha limitado a responder que "esa es una pregunta para los árbitros" y no para él.

"En el próximo partido saldremos a jugar duro y no pensaremos en nada más que en nosotros . Al público le pida que siga apoyándonos, sin importar lo que suceda en la pista y aquello que no podemos controlar, porque les necesitamos y los jugadores se dejan la piel por esta camiseta", ha añadido. EFE

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