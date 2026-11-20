20/11/2026 El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, participa en un acto de campaña, a 20 de noviembre de 2026, en Santiago de Compostela, Galicia (España). Se trata del primer acto de campaña en el que participa el presidente del Gobierno tras el cara a cara celebrado con Alberto Núñez Feijóo en la Academia de la Televisión. POLITICA Álvaro Ballesteros - Europa Press

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El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, considera que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quedó retratado en el debate 'cara a cara' que ambos mantuvieron en la víspera y quedó claro que no tiene "nada que ofrecer" a los ciudadanos.

"La gran ventaja de dejar hablar a una persona que no tiene nada que ofrecer más que los insultos y los bulos es que acaba retratándose", ha indicado Sánchez en un mitin en Santiago de Compostela ante 10.000 personas, el más multitudinario de la campaña electoral.

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El líder socialista se ha defendido así de las críticas que le sitúan como perdedor y le reprochan que no contestase a los ataques lanzados por el candidato 'popular' y utilizó las mismas palabras que anoche para definir cómo vivió el debate. "Para mí el resumen fue o buena política o mala educación", ha apuntado.

"Le digo a los españoles que no se equivoquen, que España lo que necesita es una política sana y buena educación, no bulos e insultos, que es lo único que ha traído Feijóo a la política española", ha lanzado.

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Así, ha advertido de que ve las elecciones como un referéndum entre la buena política y la mala educación y ha defendido las políticas que ha desplegado en los últimos ocho años, como la subida del salario mínimo, las pensiones o el sueldo de los funcionarios.

Sánchez ha vuelto a llamar a la movilización para alcanzar el 75% de participación en las urnas, conseguir 176 escaños "progresistas" y "parar la involución". "Tenemos tenemos que votar con toda nuestra alma, tenemos que votar por todo lo que queremos", ha señalado.

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