Guardar

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha defendido la Ley de Eutanasia y ha advertido de la "amenaza" que supondría un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo (PP), quien ha adelantado que reformará esta norma.

En un mitin de campaña este viernes en Santiago de Compostela, Sánchez ha recibido un libro de manos de Ramona Maneiro, la pareja de Ramón Sampedro --símbolo de la lucha por el derecho a la muerte digna fallecido en 1998-- y ha asegurado que no van a permitir que Feijóo y Abascal deroguen esta ley.

PUBLICIDAD

Así, ha apelado al "ejemplo de Ramón" y la "amenaza" de Feijóo y el líder de Vox, Santiago Abascal, que demuestran "lo difícil que es conquistar derechos y lo fácil que es arrebatarlos", según ha señalado ante unos 10.000 asistentes al mitin, el más multitudinario de la campaña.

Sánchez ha recibido el libro 'Querido Ramón. Un testimonio de amor' escrito por Maneiro y ha leído un fragmento. A continuación ha señalado que este libro "no es un regalo" sino "un encargo" y se ha comprometido a seguir protegiendo la muerte digna si sigue gobernando después de las elecciones generales del 29 de noviembre.

PUBLICIDAD

Ramón Sampedro y Ramona Maneiro protagonizaron una de las historias que marcaron el debate sobre la eutanasia en España. Sampedro, que quedó tetrapléjico tras un accidente en la playa de As Furnas en 1968, inició en 1993 una batalla judicial para reclamar ayuda para morir, sin conseguir que los tribunales autorizaran su petición.

El 12 de enero de 1998, Sampedro falleció en una vivienda de Boiro (A Coruña), a los 55 años, tras ingerir una sustancia letal, en un acto que dejó grabado en vídeo para explicar su decisión y exculpar a las personas de su entorno. Maneiro fue detenida tras la muerte y quedó en libertad por falta de pruebas. Sin embargo, en enero de 2005, reconoció públicamente en televisión que le había ayudado a morir, lo que motivó la reapertura de la investigación.

PUBLICIDAD

La historia, llevada al cine en la película Mar adentro, convirtió a ambos en referentes del debate sobre la muerte digna y de la reivindicación de una regulación de la eutanasia en España.

MÁS PÚBLICO QUE EL PP EN EL MISMO ESCENARIO

Los socialistas han escogido esta ubicación casi una semana después de que el líder del PP y candidato a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, ofreciese en el mismo pabellón el que fue el mitin central del PP en Galicia esta campaña y en el que, según la organización, se dieron cita unos 8.000 asistentes.

PUBLICIDAD

Ese día, el sábado pasado, presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, retó a los socialistas a llenar el Multiusos Fontes do Sar y este viernes han conseguido congregar a 10.000 asistentes y llenar también las gradas superiores, conocidas como el 'gallinero' que estuvieron cerradas en el acto del PP.

A este acto ha acudido la plana mayor del PSdeG actual, pero también a históricos socialistas como los expresidentes de la Xunta Emilio Pérez Touriño y Fernando González Laxe, que entraron en la comitiva que acompañaba a Sánchez. Además, en la pista, estaba el que fue ministro de Fomento en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, José Blanco.

PUBLICIDAD