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Bilbao, 20 nov (EFE).- El regreso de Oihan Sancet es la principal novedad del once titular del Athletic Club para enfrentarse en San Mamés al Espanyol de Eder Sarabia que debuta oficialmente en el banquillo blanquiazul con Roberto Fernández como referencia ofensiva.

En el Athletic, además de la vuelta de Sancet destaca el estreno como titular de Prados y la entrada de Yeray en lugar del lesionado Vivian. Terzic alinea de inicio a Unai Simón: Rincón, Yeray, Laporte, Yuri; Prados, Canales; Berenguer, Sancet, Nico Williams; e Iñaki Williams.

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Por su parte, en el Espanyol respecto al último partido frente al Deportivo entran Riedel, Hinojo, Bauzá en los puestos de Edu Expósito, Dolan y el lesionado Calatrava. El once de Sarabia lo forman Fortuño; El Hilali, Riedel, Cabrera, Hartman, Hinojo; Pere Milla, Pol Lozano, Bauzá, Alejandro Santiago; y Roberto Fernández. EFE

ibn/apa