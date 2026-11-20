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Madrid, 20 nov (EFE).-

ELECCIONES PSOE.- Puerto de la Cruz (Tenerife).- El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el ministro de Política Territorial y líder de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, intervienen en un acto electoral de su partido en Tenerife.

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ELECCIONES PSOE.- Las Palmas de Gran Canaria.- ELECCIONES PSOE.- El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el ministro de política Territorial y líder de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, intervienen en un acto electoral de su partido en Gran Canaria.

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ELECCIONES PSOE.- Campo de Criptana (Ciudad Real).- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Ciudad Real, Isabel Rodríguez, analiza en una entrevista con la Agencia EFE las propuestas de su partido para las elecciones generales del 29 de noviembre.

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ELECCIONES PP.- Valencia.- El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebra un acto político en Valencia junto al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

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ELECCIONES PP.- Las Rozas.- Mitin en el que intervienen la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el ex presidente del Gobierno, José María Aznar.

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ELECCIONES PP.- Mérida.- La cabeza de lista del PP por Badajoz al Congreso de los Diputados, Teresa Tortonda, concede una entrevista a EFE

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ELECCIONES VOX.- Sevilla.- El presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, participa en un acto público dentro de la campaña electoral para los comicios generales del próximo 29N.

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ELECCIONES FRENTE AMPLIO.- Barcelona.- ELECCIONES FRENTE AMPLIO.- Acto central de campaña de Comuns-Frente Amplio en Barcelona, con su candidata a la Moncloa, Ada Colau, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

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ELECCIONES PODEMOS.- Murcia.- Mitin de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

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ELECCIONES PNV.- Eibar (Gipuzkoa).- El presidente del PNV, Aitor Esteban, el Lehendakari, Imanol Pradales, y la cabeza de lista jeltzale al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, participan en un mitin en Eibar.

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TIEMPO FIN DE SEMANA.- Madrid - Este sábado se esperan lluvias fuertes en Galicia, oeste de Castilla y León y norte de Extremadura, así como rachas muy fuertes de viento en el litoral gallego, área cantábrica y montañas del norte y centro peninsular.

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TOPO DONOSTIALDEA.- San Sebastián.- El nuevo Topo, con la pasante ferroviaria soterrada y tres estaciones más en San Sebastián, se pone en marcha, a la vez que entran en vigor las mejoras de frecuencias que ofrece Euskotren en la línea que conecta Irun y Hendaia con Lasarte-Oria a través de la capital guipuzcoana.

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DÍA PESCA.- Madrid.- Interfish es la única organización interprofesional española pesquera y agrupa al segmento del pez espada y la tintorera; en el Día Mundial de la Pesca, este sábado, su director gerente, Sergio Acevedo, analiza en una entrevista con EFE Agro los retos del sector.

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PASTELERÍA PANETTONE.- Burgos - El maestro artesano Miguel Ángel Castro desvela algunos de los secretos que le han hecho ganar la Copa del Mundo de Panettone en Milán (Italia) con su panettone de chocolate, una delicia gastronómica que elabora en su panadería Marea Bread de Burgos, según ha contado en una entrevista con EFE.

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DISEÑO JOYAS.- Torredembarra (Tarragona).- La diseñadora de joyería contemporánea Alba Navarro (Tarragona, 1987) transforma objetos cotidianos, como colillas, frascos de perfume, señuelos de pesca, imperdibles o silbatos, en sofisticadas joyas que la firma estadounidense de ropa de lujo FFORME ha utilizado para complementar sus propuestas en la última edición de la Semana de la Moda de Nueva York.

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NAVIDAD MADRID.- Madrid - El Ayuntamiento de Madrid espera a 150.000 personas en torno a la plaza de Cibeles para contemplar el encendido del alumbrado navideño en la ciudad, que van a activar cinco niños llegados de Ceuta y se completará con un espectáculo de drones y la actuación de la cantante Pastora Soler.

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LORENZO SANTAMARÍA.- Barcelona - El cantante Lorenzo Santamaría inicia el próximo día 23 en Barcelona una nueva gira por diferentes ciudades españolas tras editar su nuevo álbum '80 Aniversario', con todos sus éxitos, una cita que espera con ganas, porque en el escenario "se olvida todo, se van todos los males", según ha dicho en una entrevista con EFE.

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CINE IBEROAMERICANO.- Huelva.- El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva da a conocer su Colón de Oro y el resto de premios de su sección en su gala de clausura, que cierra su 52 edición, en la que han participado 12 películas de distintos países latinoamericanos.

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FÚTBOL REAL MADRID.- Madrid.- Asamblea ordinaria y Extraordinaria de Socios del Real Madrid.

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FÚTBOL LIGA EA SPORTS BARCELONA.- Sant Joan Despí (Barcelona).- Entrenamiento del Barcelona y rueda de prensa de su entrenador, Hansi Flick, antes del partido contra el Villarreal.

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FÚTBOL LIGA EA SPORT ATLÉTICO DE MADRID.- Majadahonda (Madrid).- Entrenamiento del Atlético de Madrid y rueda de prensa de su entrenador, Diego Simeone.

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