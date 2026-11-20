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Redacción Deportes (EE.UU.), 19 nov (EFE).- El británico George Russell (Mercedes) admitió que probablemente no fue el más rápido, pese a conseguir el mejor tiempo en la segunda tanda de la primera jornada de entrenamientos para el Gran Premio de Las Vegas, la vigesimoprimera prueba del Mundial de Fórmula Uno.

"Sabemos que en mojado es diferente en cada vuelta, en cada sesión. Creo que, siendo realistas, probablemente no fuimos los más rápidos hoy. McLaren se veía excepcionalmente rápido, Charles se veía muy rápido en algunos momentos, simplemente logramos completar la vuelta cuando la pista estaba más seca y Norris no corrió", argumentó.

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"Tenemos algunas cosas que entender porque fuimos muy competitivos en mojado la semana pasada (en Brasil) y tanto Kimi (Antonelli) como yo estuvimos por debajo del ritmo (hoy)", apuntó el británico.

Ningún piloto completó una vuelta durante la primera sesión, en la que el agua no cesó de caer sobre el asfalto y formó numerosos charcos, por lo que hubo que esperar a la segunda, con la pista algo más seca después de que parara de llover.

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Russell fue el mejor en esas condiciones con un tiempo de un minuto, 47 segundos y 272 milésimas, 71 centésimas menos que el francés Pierre Gasly (Alpine), que terminó segundo, y 373 milésimas más veloz que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Sin embargo, los tres pilotos marcaron sus mejores tiempos en su último intento, cuando la trazada ideal estaba más seca y los intermedios rodaban más rápido.

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Se prevé que la tercera sesión de entrenamientos libres sea en seco, por lo que para el británico será determinante para entender el comportamiento de los neumáticos en condiciones de frío. "Nadie sabe cómo estará la pista para el domingo. El año pasado fue fácil, con una sola parada, pero el anterior fueron dos paradas. Son preguntas cuyas respuestas queremos obtener, pero probablemente no las obtendremos hasta la carrera", manifestó. EFE