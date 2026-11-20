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Madrid, 20 nov (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recibido en la base aérea de Torrejón a los cascos azules que han regresado de Líbano tras completar seis meses en ese país y ceder el testigo al nuevo contingente, que será el último relevo de las tropas españolas en la misión de paz de la ONU (UNIFIL).

De acuerdo con la última prórroga aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el mandato de la UNIFIL concluye el próximo 31 de diciembre, fecha a partir de la cual se iniciará un proceso para retirar de manera ordenada y segura a los cascos azules en el lapso de un año.

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En su recibimiento a pie de pista, la ministra ha agradecido a los integrantes del contingente “su esencial contribución a la seguridad y al bienestar de las comunidades que conviven con los cascos azules”,ha informado Defensa en un comunicado.

Robles ha destacado asimismo “el entorno de elevada complejidad e inestabilidad regional en el que han tenido que desarrollar su misión y lo mucho que se han esforzado por mantener su capacidad operativa y cumplir las tareas encomendadas por Naciones Unidas”.

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Además de la actividad operativa, la cooperación cívico-militar ha sido uno de los pilares fundamentales del despliegue durante el cual el contingente español ha impulsado iniciativas de carácter sanitario, educativo, social y de mejora de infraestructuras, en estrecha colaboración con las autoridades locales y diferentes entidades de la zona.

Estos seis meses, ha recordado Defensa, han estado marcados por actos de "especial significado" institucional, como la conmemoración del vigésimo aniversario de la presencia militar española en Líbano, el reconocimiento a los militares fallecidos en cumplimiento de su misión y los homenajes a quienes perdieron la vida durante anteriores operativas.

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España forma parte de la misión de Naciones Unidas en el Líbano desde septiembre de 2006. El contingente tiene su base principal, ‘Miguel de Cervantes’, en Marjayoun, donde se encuentra el Cuartel General del Sector Este, bajo liderazgo español, y también cuenta con presencia en el Cuartel General en Naqoura.

Actualmente, alrededor de 650 militares españoles trabajan para garantizar la aplicación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, en un escenario complejo marcado por la inestabilidad, pese al acuerdo de paz entre Israel y Líbano. EFE

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