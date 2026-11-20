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Bilbao, 20 nov (EFE).- El delantero internacional del Espanyol Roberto Fernández, autor del único gol del partido ante el Athletic (0-1), aseguró que San Mamés “es un campo muy exigente y había que darlo todo para sacar los tres puntos”.

El atacante, que se fue al suelo exhausto tras el pitido final, calificó la victoria como “un pedazo de golpe sobre la mesa”. “Hoy queríamos llevárnosla para decir que aquí está el Espanyol, que hay que mirar siempre para arriba”, añadió al término del encuentro ante los micrófonos de Movistar+.

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Roberto atribuyó el buen momento del equipo al esfuerzo colectivo y recordó que en partidos anteriores les marcaban al final. “Había que dar el 100 % hasta el minuto 100 y así ha sido, y más que todo aquí, que aprietan siempre hasta el último minuto”, explicó.

El delantero, que ha marcado siete de los catorce tantos de su equipo, contó que durante el parón su compañero de selección Unai Simón le insistió en que no gastara “balas”. “Por suerte ha sido gol y ya está, pero la verdad que Unai es un crack”, añadió.

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El jugador explicó que tenía clara la celebración, aunque evitó la de Gaizka Toquero “por respeto”, ya que “estaba él y estaba en su casa”. Además, dedicó el triunfo a su compañero Cala, que sufre “una lesión muy jodida”. “Le queríamos dar la victoria y sobre todo el gol”, concluyó. EFE

FRC/asc