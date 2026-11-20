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Redacción deportes, 20 nov (EFE).- Raúl Fernández afronta con confianza el Gran Premio de Portugal de MotoGP y considera que puede ser competitivo en el circuito de Portimao si consigue sacar el máximo rendimiento de su Aprilia.

El piloto madrileño, que reconoció que el trazado portugués es uno de sus favoritos y donde ya ha ganado en otras categorías, respaldó sus expectativas este viernes al conseguir el pase directo a la segunda clasificación (Q2), después de terminar noveno la sesión de Práctica con un tiempo de 1:37.701, a 351 milésimas del mejor registro de Álex Márquez (Ducati).

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El corredor del Trackhouse Racing explicó que llega con sensaciones similares a las que tuvo en Qatar, aunque quiso evitar las comparaciones y centrarse en el trabajo con su equipo. "No quiero decir que con esto va a ser igual que Qatar, pero creo que, si nos centramos en nosotros y sacamos lo mejor que tenemos, podemos ser competitivos", señaló.

Fernández, que nunca ha puntuado en MotoGP en Portimao, considera que puede aspirar a estar entre los diez primeros e incluso acercarse al grupo de cabeza, aunque prefiere no marcarse una posición como objetivo. "Puede ser top 10, top 5… Trabajar para sacar lo mejor de nosotros mismos y, una vez lo saquemos, me iré contento a casa", indicó.

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El español también reconoció que todavía arrastra molestias en el dedo lesionado, aunque aseguró que no le impiden competir con normalidad.

Sobre las características del circuito, apuntó al tercer sector, con sus dos curvas rápidas de izquierdas, como una de las zonas donde la Aprilia puede marcar diferencias, mientras que deberá mejorar sus sensaciones en el primer sector.

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Fernández mantiene como objetivo terminar la temporada como el piloto independiente mejor situado y destacó la importancia del campeonato de equipos para Trackhouse. "En mi caso, estoy intentando llegar a ser la primera moto independiente, que para nosotros sería importante intentar rozar el top cinco, el top cuatro está muy difícil con Pedro Acosta, que está un poco lejos, pero creo que el top cinco no es ninguna locura" .EFE

jmd/apa