Guardar

Lleida, 20 nov (EFE).- El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha defendido haber situado a Cataluña en "el centro" de la campaña del 29N con su entrevista en 'El Mundo': "Que se acuerden de que no se puede hacer política sin hablar de Cataluña, y menos quien quiera tener alguna relación con nosotros".

En un mitin en Lleida este viernes, el primero en el que interviene -de forma telemática- tras la entrevista, ha asegurado que quien quiera "llamar a la puerta" de Junts, tiene que ir "con los deberes y las lecciones aprendidas".

PUBLICIDAD

Puigdemont ha avisado de que su formación "no se transformará de ninguna manera en el corderito obediente en el corral de la política española, como lo han hecho Rufián y el PSC".

Así, el líder de Junts ha reivindicado haber "roto" a los partidos españoles poniéndose "en medio" en esta campaña. "Todo el mundo sabe que estuvimos presentes en el cara a cara de Sánchez y Feijóo, porque no nos querían allí", ha afirmado.

PUBLICIDAD

Puigdemont ha cargado contra lo que ha denominado como "Esquerra rufiana de Cataluña", que asegura que es diferente a ERC, y ha acusado al candidato republicano, Gabriel Rufián, de buscar como Vox el "ostracismo" de Junts. EFE