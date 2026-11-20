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Bilbao, 20 nov (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, ha advertido al líder del PP y candidato a presidente de Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, de que "si viene con más tricornios, banderitas y cornetas o si pretende recentralizar, (...) la puerta de la casa vasca va a estar cerrada con mil llaves y va a tener a todo un pueblo enfrente y de frente".

Pradales ha entrado este viernes en campaña electoral en un mitin en la localidad vizcaína de Getxo junto con el presidente del PNV, Aitor Esteban, y la cabeza de lista al Congreso por Bizkaia, Idoia Sagastizabal.

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En su intervención, el lehendakari ha preguntado a Feijóo a qué se refiere el programa electoral del PP cuando habla de actuar donde la presencia del Estado se ha debilitado "con especial atención a País Vasco, Navarra y Cataluña": "¿Va a quitarnos o limitarnos competencias? ¿Va a traer más tricornios o militares? ¿Va a poner más banderas españolas o quiere aumentarnos el cupo?", ha cuestionado.

Pradales ha considerado que en Euskadi "no podemos esperar nada de Sánchez y Feijóo" y ha señalado que, por contra, el PNV es "garantía", el partido que va a defender "la casa vasca esté quien esté en Moncloa, aquí y allí", en el País Vasco y en Madrid.

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Por su parte, Aitor Esteban ha avisado de que Euskadi "se juega su futuro" el 29N porque ese día "decidimos qué país queremos" y ha instado a que se escuche la voz de los vascos "con fuerza". EFE

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