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Madrid, 20 nov (EFE).- Las solicitudes de voto por correo han aumentado un 11,47 % respecto a las generales de 2019, la referencia comparable más próxima por celebrarse en el mismo periodo del año, aunque han bajado un 58 % frente a las elecciones del 23 de julio de 2023, marcadas por su excepcional celebración en pleno verano y por un volumen extraordinario de voto por correo.

Según ha informado Correos en un comunicado , se han admitido 1.099.687 solicitudes de voto por correo de ciudadanos y ciudadanas que desean ejercer por este sistema su derecho al voto en las elecciones generales del 29 de noviembre.

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De las 1.099.687 solicitudes admitidas, 735.583 se han gestionado en la red de oficinas postales y 364.104 de forma telemática a través de la web de Correos.

Tras comprobar la inscripción de los solicitantes en el Censo, las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral siguen remitiendo los envíos con la documentación electoral (certificado de inscripción en el censo, sobres y papeletas de todas las candidaturas) a la dirección indicada por el elector en la solicitud, con carácter certificado y urgente.

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El Censo tiene de plazo hasta el día 22 para hacer entrega de esos envíos a Correos, que seguirá poniéndolos a disposición de los ciudadanos a medida que los reciba.

A fecha de hoy, Correos ya ha puesto a disposición de los electores 752.930 documentaciones electorales para que puedan ejercer su derecho al voto.

Los solicitantes tienen de plazo para depositar el sobre con su voto en cualquier oficina de Correos en toda España hasta el jueves, 26 de noviembre, en su horario de apertura habitual y hasta las 14 horas como máximo, según la ampliación de plazo acordada por la Junta Electoral Central.

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Desde Correos se recomienda a los ciudadanos que deseen ejercer su derecho al voto por correo que procuren no esperar hasta el último día y que aprovechen la amplitud horaria de las oficinas postales para depositar su voto cuanto antes.

Por otra parte, Correos ya ha distribuido las 35.953.542 tarjetas censales remitidas por el Instituto Nacional de Estadística a los hogares de los ciudadanos con derecho a voto el 29 de noviembre, en las que figuran los datos de su inscripción en el censo, así como el colegio y la mesa de votación correspondiente. EFE

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