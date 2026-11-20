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Redacción deportes, 20 nov (EFE).- Pedro Martínez, entrenador del Real Madrid, lamentó la derrota sufrida por su equipo en la Euroliga, a domicilio contra el Olympiacos, segunda de la semana tras caer previamente en su visita al Besiktas turco, y consideró que ahora no encuentran el buen baloncesto que han hecho en otros momentos del curso.

"Quizá ahora no estemos en un buen momento. Hace dos días, tuvimos la misma sensación de falta de energía en comparación con el otro equipo. Seguro que jugar fuera de casa es más difícil. Pero no basta para explicar lo que pasó. Estamos intentando hacerlo mejor. Los jugadores están intentando hacer las cosas bien, pero en este momento no estamos encontrando el buen baloncesto que hicimos en otros momentos de esta temporada", declaró en rueda de prensa.

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Sobre el desarrollo del duelo indicó: "No competimos como esperábamos. Como en los últimos partidos, no empezamos el encuentro con un buenos ataques, cometiendo algunas pérdidas de balón. Para nosotros eso es un gran problema porque tenemos falta de confianza a raíz de estas pérdidas. Pero creo que el equipo luchó y terminamos el primer cuarto con una mejor dinámica".

"Sin embargo, el segundo cuarto fue muy malo para nosotros. Olympiacos jugó muy cómodo. Anotaron con mucha facilidad y adquirieron una gran ventaja al descanso. En la segunda mitad lo intentamos, pero nuestra mentalidad no fue buena porque volvió a aparecer esa falta de confianza. Y al final pudimos meter algunos triples con Okeke, pero no fue suficiente para meternos en el partido", añadió.

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Asimismo habló sobre la lesión de larga duración del dominicano Jean Montero, al que dirigió en el Valencia Basket y que ahora se encuentra en las filas del Olympiacos: "Es un gran jugador, es normal que lo echen de menos. Pero tienen otros grandes jugadores. Hoy, por ejemplo, sus jugadores interiores estuvieron enormes en el rebote y en anotación. Eso fue un gran problema para nosotros. Tienen también a Vezenkov, a Fournier... tienen grandes jugadores. Y hoy nosotros no tuvimos a nadie que pudiera rendir al mismo nivel". EFE