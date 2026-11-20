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Redacción deportes, 20 nov (EFE).- El español Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) afronta este fin de semana su penúltimo Gran Premio como piloto de KTM con la intención de cerrar de la mejor manera posible una etapa que dará por concluida al término de la temporada y en un circuito, el de Portimao, que le trae recuerdos especiales, ya que aquí consiguió su primer podio en MotoGP en 2024.

El piloto murciano, que dará el salto al equipo oficial Ducati en 2027, recordó la evolución experimentada desde aquel segundo gran premio en la categoría reina, cuando sorprendió con una tercera posición en el trazado portugués.

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"El Pedro de ahora es más consciente de por qué va rápido. Al llegar me salían las cosas sin pensar. Aquel era un Pedro que estaba muy contento por llegar; y este Pedro está muy contento de irse", explicó Acosta.

El corredor de Puerto de Mazarrón destacó su buena adaptación al circuito del Algarve, donde también subió al podio la pasada temporada, y confía en aprovechar las características del trazado para conseguir un buen resultado en esta penúltima cita del campeonato.

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Acosta ocupa actualmente la cuarta posición de la clasificación general y mantiene opciones matemáticas de luchar por el tercer puesto, aunque se encuentra a 48 puntos del italiano Marco Bezzecchi. "Seguimos en la lucha por el tercer puesto, aunque estamos algo lejos en puntos. Es un campeonato muy exigente en el que se pueden cometer errores", indicó.

Sobre la resolución del título mundial, el español consideró que Marc Márquez podría proclamarse campeón este fin de semana y descartó que el piloto de Ducati tenga motivos para asumir riesgos innecesarios en la carrera esprint del sábado.

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"Somos muchos los que nos jugamos un buen resultado, y Marc se juega algo mucho más grande, como para arriesgar demasiado por ganar un día u otro", expresó Acosta, que quiere despedirse de KTM con el mejor resultado posible antes de comenzar una nueva aventura deportiva. EFE

jmd/cmm