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Barcelona, 20 nov (EFE).- El alero del Barça Joel Parra, expulsado con doble técnica en el último minuto del partido que los azulgranas perdieron este viernes en el Palau Blaugrana contra el Estrella Roja de Belgrado (100-103), ha asegurado que el arbitraje ha sido "una falta de respeto".

"Los árbitros nos han faltado al respeto. Más allá de que nos puedan pitar una falta o no, hoy ha sido una falta de respeto al club y a nuestra gente que ha venido al Palau a animarnos", ha afirmado el internacional español en declaraciones a los medios de comunicación en el vestuario local.

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Parra, antes de abandonar la pista visiblemente enfadado, mostró el escudo de la camiseta con vehemencia a los tres colegiados, un gesto que ha explicado después: "Lo he hecho para recordarles que somos el Barça, un club histórico y propietario de la Euroliga. Merecemos más respeto. Cuando vamos a otras pistas no tenemos la misma sensación que cuando los equipos vienen aquí".

Con todo, el alero ha señalado atribuir la derrota al arbitraje sería "un error", puesto que "en muchos tramos del partido" el Barça ha "dejado de jugar en ataque y en defensa".

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"Las pelotas perdidas, situaciones tontas en defensa... No sé si es por el cansancio, pero les hemos dejado entrar. En el primer cuarto hemos estado bien en defensa, agresivos, y hemos logrado una buena ventaja que deberíamos haber mantenido. No es la primera vez que nos pasa esto en casa", ha lamentado. EFE