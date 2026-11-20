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Bilbao, 20 nov (EFE).- El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha llamado a concentrar el voto el 29N en su formación pues es "el que más les va a doler" si sirve para "frenar a la ultraderecha en Madrid".

También ha garantizado que es la coalición quien "va a defender mejor" los intereses de la clase trabajadora y "la existencia de un pueblo con identidad nacional".

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Otegi ha intervenido este viernes en un acto celebrado en el barrio bilbaíno de Rekalde, en el que se ha recordado de los miembros de Herri Batasuna Santi Brouard y Josu Muguruza, asesinados en noviembre de 1984 y 1989 por el GAL y grupos de extrema derecha, al que también ha asistido, entre otros, el cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Bikaia, Oskar Matute.

En su discurso, Otegi ha instado a "nacionalizar el debate" sobre "lo que nos jugamos en Euskal Herria" en las elecciones generales y se ha mostrado confiado en que el 29 de noviembre la coalición abertzale conseguirá "decenas de miles de votos más que hace cuatro años".

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"¿Quién va a defender mejor que Euskal Herria Bildu a los trabajadores, a las mujeres de este país, a los 'euskalzales', a los solidarios con los presos y a los internacionalistas de este país?", ha cuestionado.

Por su parte, Oskar Matute ha defendido que "la única garantía" para hacer "efectiva" una mayoría que suba los salarios, baje los precios y garantice las pensiones "pasa por la concentración del voto" en la coalición soberanista, sin la cual, ha advertido, "no hay políticas progresistas" y "no salen ni saldrán las cuentas". EFE

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