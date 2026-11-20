Guardar

León, 20 nov (EFE).- La portavoz de campaña del PP y candidata al Congreso por León, Ester Muñoz, ha criticado este viernes que el PSOE "se haya enfadado" porque Alberto Núñez Feijóo "haya subido una foto con su perro con una correa", mientras algunas federaciones socialistas está usando carteles con imágenes con canes para anunciar actos de Pedro Sánchez.

"Yo les he visto por España y los cartelitos son perros. Y cuando anuncian que va Pedro Sánchez a un acto, como el otro día en Palencia, es con un vídeo de un perro ladrando. Y hoy se han enfadado porque Feijóo ha subido una foto con su perro, con la correa. No entiendo nada", ha señalado Muñoz este viernes durante su intervención en la clausura de un acto electoral del PP en León.

PUBLICIDAD

"Ellos están pidiendo el voto para un perro y nosotros -ha comparado- lo pedimos para un presidente".

Muñoz también ha criticado la defensa que han hecho desde el Partido Socialista de su actuación en el debate electoral, en el que dicen que quiso presentarse a Sánchez como Obama.

PUBLICIDAD

"Comparar a Sánchez con Obama es como comparar a Dios con un señor de Soria, que me perdone la gente de Soria", ha afirmado, al tiempo que ha trasladado su desconfianza porque el PSOE, ha dicho, "está dispuesto a todo" y "queda mucha campaña".

A este respecto ha criticado que "bailan mucho, meten mucho miedo a los pensionistas, mienten, están enamorados", a lo que ha agregado que "hay amores que matan".

PUBLICIDAD

Muñoz ha recordado que sólo una vez en la democracia española la oposición ha conseguido derrotar "a todo el aparato de un presidente en ejercicio" y ha afirmado que, aunque no es fácil, "el PP sabe hacerlo" porque ya lo hizo en 1996 José María Aznar frente a Felipe González.

Muñoz ha aprovechado su visita a León, su ciudad, para hablar de su abuela y de sus padres, presentes en el acto, y ha afirmado que estas elecciones "van de pensar en los abuelos y en los niños".

PUBLICIDAD

"Nos jugamos la España que conocemos y la que está por venir. Son las elecciones de nuestra vida", ha agregado.

Ha resumido la última legislatura como "nada fácil" por el hecho de tener enfrente "una máquina de destrucción masiva que ha pasado por encima de la ley, de la moral, de la ética y de lo personal".

PUBLICIDAD

"Qué más tiene que pasar para que este país pida cambio", ha zanjado. EFE

(foto)