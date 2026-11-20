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Madrid, 20 nov (EFE).- Miles de personas -12.000, según la Delegación del Gobierno- han vuelto a recorrer este viernes el centro de Madrid para exigir más recursos para la educación pública, en una manifestación marcada por el rechazo unánime a la "censura" que, consideran, supone la reciente instrucción de "neutralidad" dictada por la Consejería de Educación.

La marcha ha coincidido con la jornada número 37 de la huelga indefinida iniciada el pasado 14 de octubre y con la convocatoria de la huelga internacional de estudiantes.

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Bajo el lema "Defendemos la pública, defendemos el futuro", los manifestantes han coreado consignas por la educación pública y han exhibido carteles con mensajes como "todos somos súper garrapata rociera", en alusión a las recientes declaraciones de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

El ambiente de la protesta ha estado marcado por la publicación de la orden autonómica que prohíbe la difusión de mensajes sindicales en los colegios y amplía los servicios mínimos.

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Las referencias a la “censura” han plagado la manifestación, con decenas de docentes que han tachado sus bocas con cruces de color rojo o pegatinas de la bandera regional.

A pesar de los choques legales con la Comunidad de Madrid y la amenaza de judicializar el conflicto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la comunidad educativa mantiene intacta su tabla reivindicativa original.

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Los docentes de Infantil, Primaria, Secundaria y FP continúan exigiendo la reducción del horario lectivo —de 19 a 17 horas en Secundaria y de 25 a 22 en Primaria—, una bajada generalizada de las ratios de alumnos por aula, la reducción drástica de la burocracia, la dotación de plazas públicas y la mejora urgente de las infraestructuras y la climatización en los centros de la región. EFE

(Foto)(Vídeo)