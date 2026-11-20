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Juan José Lahuerta

Madrid, 20 nov (EFE).- Kylian Mbappé acumula siete partidos seguidos marcando con el Real Madrid y Williot Swedberg suma tres goles en las dos últimas visitas en Liga del Celta al Santiago Bernabéu, donde este sábado ambos delanteros volverán a cruzarse después de un par de duelos que cambiaron de dueño al ritmo de sus goles.

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Mbappé celebró un doblete al conjunto gallego en mayo de 2025. Siete meses después, Swedberg se lo devolvió al francés en el mismo escenario. Entre los dos partidos cambió el ganador y también el papel del sueco, que en el primer enfrentamiento salió del banquillo con el Real Madrid tres goles por delante y puso en peligro una victoria que parecía segura y terminó ajustada (3-2) con un tanto de Swedberg en el minuto 76 que apretó el marcador .

Y meses después, en diciembre, el técnico Claudio Giráldez recurrió al sueco cuando el empate sin goles lucía en el marcador. El Celta fue a por el partido, Swedberg salió del banquillo tras el descanso, marcó las dos dianas de su equipo y se marchó triunfador con una victoria bajo el brazo.

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Tanto los goles de Mbappé como los de Swedberg demostraron cómo son capaces de castigar a sus rivales de formas distintas. En el duelo en el que salió vencedor el Real Madird, el primer tanto del francés nació en una parada de Courtois a Borja Iglesias y terminó con un disparo desde fuera del área de Mbappé que acabó en la red de la portería del Celta. En el segundo, bastó una asistencia entre líneas de uno de sus socios preferentes, el recién renovado Arda Güler, para colocar a Mbappé frente Vicente Guaita. El Real Madrid encarriló el choque, pero el conjunto gallego sobresaltó al Bernabéu con Iago Aspas y Swedberg.

Los dos se encontraron en la jugada del 3-2. Aspas vio a Swedberg dentro del área y el sueco dejó al Celta a las puertas del empate, con tiempo todavía para exigir a Courtois. Y aquella combinación reapareció en la victoria del Celta en diciembre, cuando Aspas asistió en el 0-2 a su compañero: levantó la cabeza, filtró una asistencia de categoría y Swedberg sentenció después de adelantar a sus compañeros minutos antes.

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Después de aquel doblete, Swedberg contó que suele hablar con Giráldez para ver dónde pueden aparecer los espacios y así fue como en el siguiente cruce, disputado en marzo en Balaídos, fue decisivo con una asistencia a Borja Iglesias que nació de un pase tra de Óscar Mingueza a la espalda de la defensa. El Real Madrid ganó en el descuento con el gol de Federico Valverde, pero el Celta volvió a encontrar el camino hacia Courtois por medio del mismo delantero.

Giráldez destacó este mes, tras la derrota europea ante el Union Saint-Gilloise, la inteligencia de Swedberg para pasar de dentro a la banda, ayudar cerca de su propia área y salir cuando el Celta recupera la pelota. Ocho días después, el sueco volvió a marcar. Salió del banquillo en El Helmántico y anotó dos goles en dos minutos para cerrar el 0-5 al Salamanca en la Copa.

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Si en diciembre el Celta encontró la manera de contener a Mbappé, ahora se mide al francés en plena racha. Desde Roma hasta Mestalla suma nueve goles en siete partidos, todos ganados por el Real Madrid. En Liga lleva trece tantos, tres más que todo el Celta. El último cerró el 0-3 al Valencia antes del parón.

Mourinho recordó este viernes la derrota de diciembre al hablar de la organización del equipo de Giráldez, que ha encajado diez goles, los mismos que el conjunto blanco, y ha empatado siete de sus doce partidos de Liga.

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Aquella noche, el Celta defendió su ventaja con Radu y la amplió cuando encontró campo para correr. Mbappé vuelve al Bernabéu con siete partidos seguidos viendo puerta. Swedberg, con el recuerdo de cuánto espacio quedó a su espalda cuando hace casi un año, el Real Madrid salió a buscar el empate y salió derrotado. EFE