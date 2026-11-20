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Madrid, 20 nov (EFE).- Los pedidos de comida en la plataforma de reparto Uber Eats crecieron hasta un 53 % en la madrugada del 18 al 19 de noviembre respecto a la semana anterior, coincidiendo con el lanzamiento del videojuego 'GTA VI'.

Así lo ha señalado este viernes Uber Eats, que registró un aumento del 53 % a las 2.00 horas en España y del 30 % de media entre las 0.00 y las 6.00 horas, en comparación con la misma franja de la semana anterior.

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España fue así el segundo país europeo con mayor crecimiento de pedidos durante ese periodo, según la plataforma, en cuya aplicación las búsquedas relacionadas con los videojuegos se multiplicaron esa noche por cerca de seis respecto a la media de los últimos seis meses.

El menú de esa madrugada lo protagonizaron las hamburguesas con queso, con un 60 % más de pedidos, y las patatas fritas, en concreto las grandes, que crecieron un 40 % semanal, según Uber Eats. EFE

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