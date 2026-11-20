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Carlos Expósito

Turín (Italia), 20 nov (EFE).- En 2025, las Finales ATP generaron 591 millones de euros, 4.152 puestos de trabajo y 229.879 billetes vendidos. La conocida como Copa de Maestros hace rica a Turín. En sus calles se respira tenis, en ningún escaparate falta una pelota y la progresión no parece tener fin, con un 2026 que apunta prometedor.

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Hace cinco años se apostó por trasladar esta competición desde Londres a la capital piamontesa, en un ambiente lleno de dudas. ¿Valdría la pena? ¿Podría esta ciudad producir los ingresos que generaba 'The City'? Por entonces, además, el tenis estaba a punto de experimentar el fenómeno Jannik Sinner-Carlos Alcaraz.

Los datos de aquella inauguración no fueron negativos, pero distan mucho de los registrados posteriormente. En 2021, el torneo tuvo un impacto de 103 millones de euros, un 82,6 % menos que los 591 de 2025. También se vendieron en la pasada edición un 93 % más de billetes, de 119.136 a 229.876, según las cifras presentadas por el estudio de Boston Consulting Group (BCG).

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"Hemos transformado el tenis italiano. Se ha producido una confluencia de factores y éxitos en distintos ámbitos, tanto en el organizativo como en el deportivo, que ha creado una mezcla explosiva para la difusión de nuestro deporte", afirmó el presidente de la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP), Angelo Binaghi, en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.

¿De qué factores habla Binaghi? En primer lugar, el crecimiento del tenis nacional, impulsado por los éxitos de sus jugadores, con Sinner como principal referente pero también con Jasmine Paolini, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli...

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Luego, el aspecto económico. Los 591 millones de euros generados en 2025 se repartieron entre 265 millones de impacto directo, 226 de indirecto y otros 100 de impacto inducido. Una actividad que permitió crear o mantener más de 4.000 puestos de trabajo a tiempo completo.

El impacto económico se multiplicó. Pasó de 103 millones de euros en 2021 a 222 en 2022, 306 en 2023, 503 en 2024 y 591 en 2025. En total, más de 1.700 millones de euros en cinco ediciones.

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La venta de entradas refleja una evolución similar. De los 119.136 billetes de la primera edición se pasó a 166.369 en 2022, 185.393 en 2023 y 213.081 en 2024, hasta alcanzar los 229.879 del pasado año. Un crecimiento del 93 % respecto a 2021.

Una repercusión que se traduce también en las arcas públicas. En 2025, los ingresos fiscales derivados del evento alcanzaron los 92,3 millones de euros, frente a los 16,9 millones de financiación pública. Esto supone que por cada euro invertido se generaron 5,5 euros de recaudación fiscal.

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De los espectadores de 2025, el 68,7 % llegó desde otras ciudades italianas, el 18,1 % desde el extranjero y sólo el 13,2 % residía en Turín. Es decir, casi nueve de cada diez asistentes llegaron desde fuera de la capital piamontesa.

En 2026 se prevé que estos datos se superen, y que el impacto económico supere los 600 millones de euros, aunque la venta de billetes podría haber disminuido ligeramente o haberse mantenido debido a la ausencia de Sinner por lesión. No obstante, el negocio sigue creciendo.

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Cada año, las instalaciones del Inalpi Arena, situado enfrente del mítico Estadio Olímpico Grande Torino, se amplían para recibir más gente. La organización confirmó que garantiza la presencia del torneo en Turín hasta 2030.

Pero mantener las Finales tiene un precio. La cuota anual que la organización debe abonar a la ATP aumenta de 17,5 a 25 millones de dólares, a lo que se suma el incremento de los premios para los jugadores. Para financiar las próximas cinco ediciones, el Gobierno italiano ha previsto una inversión total de 97,5 millones de euros, es decir, 19,5 millones por año. EFE

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