Guardar

Almería, 20 nov (EFE).- La historia de superación del futbolista Isco Alarcón ha llegado este viernes al centro penitenciario 'El Acebuche' de Almería de la mano de la actriz y directora Sara Sálamo, que ha presentado ante los internos su documental 'En silencio'.

En declaraciones a EFE antes de la proyección, organizada dentro de la programación de Fical Social con la colaboración de la Fundación 'la Caixa', Sálamo ha explicado que es la primera vez que visitaba una prisión y que fue ella quien propuso participar en esta actividad al director del Festival Internacional de Cine de Almería.

PUBLICIDAD

Según ha relatado, conocía la iniciativa y trasladó a Enrique Iznaola, responsable del certamen, que le gustaría vivir esa experiencia en algún momento.

La directora ha reconocido que su primera entrada en un establecimiento penitenciario le ha causado impresión, especialmente por "ese primer sonido de cuando las puertas se abren y se cierran a tu paso", aunque ha destacado el valor de acercar actividades culturales a quienes se encuentran privados de libertad.

PUBLICIDAD

"Me parece muy buena labor el enfoque de reinserción, el traer actividades culturales y acercar la cultura a centros donde están privados de todo esto", ha afirmado Sálamo, convencida de que "la cultura puede salvaguardar muchas cosas".

Su documental, de 84 minutos de duración, retrata el proceso de recuperación personal y deportiva de Isco Alarcón después de atravesar uno de los momentos más complicados de su carrera, una experiencia marcada por la necesidad de sobreponerse a las dificultades.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Sálamo ha querido evitar cualquier comparación simplista entre las circunstancias del futbolista y las de los internos que han asistido a la proyección. "No hay paralelismos entre una vida muy privilegiada y la situación que están viviendo los presos y las presas de la cárcel", ha advertido.

La proyección ha comenzado con una presentación del director del centro penitenciario, Nahúm Álvarez. La representante de la Fundación 'la Caixa', Patricia Maldonado, ha destacado el papel de la cultura como herramienta de crecimiento personal y ha recordado los programas de reinserción sociolaboral que desarrolla la entidad, entre ellos Reincorpora.

PUBLICIDAD

Durante la presentación, el centro penitenciario ha entregado a Sálamo un libro conmemorativo de su 40 aniversario. La directora también ha celebrado la acogida de 'En silencio', cuyo recorrido nacional e internacional, según ha asegurado, ha superado ampliamente sus expectativas, con selecciones y premios en numerosos festivales.

Sálamo participa además en esta edición de Fical con el cortometraje 'Box 3', rodado en plano secuencia y seleccionado en la sección oficial del certamen. EFE

PUBLICIDAD

mma/rro/jlg/og